Da Techly un nuovo supporto per tablet

Avere supporti per dispositivi elettronici che fungono anche da docking è un’ integrazione di funzionalità che mira a semplificare e migliorare l'esperienza complessiva di utilizzo dei dispositivi elettronici, come tablet e notebook.

Il Supporto per Tablet Hub Docking Station USB-C 8 in 1 offre una soluzione versatile per gli utenti che cercano massima connettività, progettato per migliorare l’esperienza in ogni contesto. Dotato di 8 porte, tra cui HDMI, USB-A e USB-C, questo supporto per tablet consente di connettere dispositivi multipli simultaneamente, garantendo una produttività senza precedenti.

La porta di ricarica rapida PD da 100W permette di ricaricare dispositivi USB-C e contemporaneamente utilizzare le porte HDMI, audio, USB 3.2 o le funzioni di lettura dello slot per schede SD/TF.

Il design elegante e compatto aggiunge un tocco di stile a qualsiasi ambiente, sia che si tratti di un ufficio, di uno studio o di uno spazio di lavoro flessibile; una scelta ideale per professionisti, studenti e appassionati di tecnologia che cercano una soluzione di connettività avanzata.

Lo stand ruota di 360°ed è regolabile in altezza, per garantire sempre la migliore angolazione per la visualizzazione del dispositivo e mantenere la postura corretta. Estremamente robusto, con hub USB alla base (130 x 148 x 12 mm) offre la massima stabilità. È inoltre dotato di fasce antiscivolo in silicone sulla staffa per evitare che il tablet si muova e rivestimento in gomma anche sui ganci inferiori, per impedire eventuali graffi e cadute.

Progettato con materiali di alta qualità per garantire la durata nel tempo con facilità di installazione e interfaccia utente intuitiva, è pieghevole e portatile, ottimo per il trasporto, il risparmio di spazio e l’organizzazione della postazione di lavoro o studio.

