Schermo migliorato e 5G rendono il 33mk4 il Toughbook 2-in-1 più versatile di sempre

Il tablet detachable 2-in-1 Panasonic TOUGHBOOK 33mk4 supera i limiti di ciò che è possibile fare con un dispositivo mobile rugged. Dotato di connettività di rete 5G pronta all'uso, offre una latenza ultra-bassa, tempi di risposta più rapidi, maggiore affidabilità e velocità di download per i lavoratori mobili, in qualsiasi ambiente e utilizzando qualsiasi applicazione.

Il 33mk4 è l'ultimo TOUGHBOOK in grado di connettersi a reti 5G standalone (SA). Al proliferare di applicazioni IoT e AI di nuova generazione, sta infatti crescendo in modo esponenziale la domanda di dispositivi in grado di trasferire dati sul campo in modo rapido e sicuro.

Il nuovo TOUGHBOOK 33mk4 offre una potenza di elaborazione maggiore rispetto al suo predecessore, grazie al processore Intel Core i5 (13a generazione) con tecnologia Intel vPro (Raptor Lake) per eseguire le applicazioni più impegnative su Windows 11 Pro. Per coloro che necessitano di un aumento della potenza di calcolo, è disponibile come extra opzionale il processore Intel Core i7 (13a generazione) con tecnologia Intel vPro.

Panasonic ha assistito a un cambiamento da parte degli utenti finali nel mercato dei tablet detachable 2-in-1, che sono alla ricerca di schermi più grandi per aumentare la produttività sul campo. Combinando la potenza di elaborazione Intel superiore® con le prestazioni di Windows 11 Pro, il TOUGHBOOK 33mk4 è ideale per gli utenti che devono eseguire applicazioni impegnative su uno schermo da 12 pollici. La funzionalità di tali applicazioni sta diventando sempre più complicata e richiede schermi più grandi per una maggiore chiarezza, con risoluzione QHD e maggiore facilità d'uso.

Per questo il 33mk4 è dotato di uno schermo Quad High Definition (QHD) con un rapporto di aspetto 3:2, con una risoluzione di 2160 x 1440. Ciò offre un maggiore spazio sullo schermo rispetto agli schermi da 14 pollici che utilizzano il rapporto di aspetto 16:9 e permette ai lavoratori mobili di visualizzare meglio le applicazioni che contengono dati abbondanti su un tablet da 12 pollici che su modelli più grandi.

Le dimensioni dello schermo, la connettività e le prestazioni del 33mk4 offrono una maggiore versatilità per i lavoratori mobili in diversi ambiti. Il tablet è infatti dotato di tecnologia grafica Intel Iris Xe, che offre prestazioni grafiche superiori e dettagli on-screen per i lavoratori mobili nei settori dei servizi sul campo, dell'automotive, dei servizi pubblici, della difesa e della logistica.

Per gli operatori mobili dell'assistenza sul campo nei servizi pubblici e nella difesa, le dimensioni dello schermo, la risoluzione e la nitidezza cristallina del 33mk4 anche in condizioni di scarsa illuminazione consentono di visualizzare più facilmente disegni tecnici, schemi, manuali e mappe.

Quando viene utilizzato in magazzino, invece, lo schermo da 12 pollici e il rapporto di aspetto 3:2 del TOUGHBOOK 33mk4 offrono più spazio, consentendo ai lavoratori mobili di utilizzare una tastiera su schermo. La risoluzione e le dimensioni dello schermo sono ideali anche per la diagnostica automobilistica, dove il 33mk4 può essere montato sul volante durante i test. Ciò consente di utilizzare le applicazioni in tempo reale in maniera rapida ed efficiente, migliorando la produttività.

Il 33mk4 è anche certificato per l'utilizzo su Red Hat Enterprise Linux, offrendo ulteriore flessibilità e sicurezza ai lavoratori mobili che richiedono soluzioni sicure basate su Linux; Panasonic è infatti in grado di gestire la certificazione e il test dei dispositivi per conto dei propri clienti.

Nonostante l'introduzione della connettività 5G e di una maggiore potenza di elaborazione, il 33mk4 assicura fino a 15 ore di autonomia (con batteria estesa), offrendo ai lavoratori mobili la massima tranquillità quando utilizzano applicazioni ad alto consumo energetico sul campo. Consente quindi di continuare a lavorare più a lungo, massimizzando l'efficienza e la produttività quando ne hanno più bisogno.

Il TOUGHBOOK 33mk4 è infine dotato di connettività Bluetooth e GPS opzionale migliorata rispetto al suo predecessore, nonché di resistenza alla polvere e all'acqua con grado di protezione IP65, testato in modo indipendente secondo gli standard MIL-STD 810H e IEC 60529.

