SumUp One disponibile nei negozi MediaWorld di tutta Italia

SumUp rende ancora più facile attivare SumUp One, lo speciale piano di abbonamento adatto alle esigenze dei piccoli commercianti e delle aziende in cerca di soluzioni finanziarie agili: a partire da novembre, infatti, commercianti e titolari di business possono acquistare in uno dei 135 punti vendita MediaWorld capillarmente distribuiti in tutta Italia una delle tre Card SumUp One.

SumUp One diventa ancora più fruibile: a ogni tipologia di card corrisponde un diverso abbonamento a SumUp One (un mese, tre mesi, sei mesi) con costi differenti (€19, €49, €89): il merchant che acquista la card nei punti vendita MediaWorld dovrà attivare il servizio sul sito di SumUp, per accedere al piano di abbonamento scelto.

Attivabile a 19€ al mese, SumUp One rende questi pagamenti ancora più convenienti per gli esercenti abbonati, poiché offre commissioni di transazione azzerate per i pagamenti con carte italiane sotto i 10 euro e inferiori all’1% per gli importi superiori (0,95% invece che 1,95%). A questi vantaggi si aggiungono il versamento degli incassi sul Conto Aziendale entro il giorno successivo, fatture illimitate e fino a 5 prelievi allo sportello Bancomat con la carta MasterCard di SumUp e promozioni sull’acquisto dei dispositivi SumUp (per esempio: sconto del 50% sul valore del Pos SumUp SOLO in forma di credito sulle commissioni).

