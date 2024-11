Final Cut Pro 11, l’inizio di un nuovo capitolo per l’editing video su Mac

Apple ha presentato Final Cut Pro 11, potenziato da nuove funzioni intelligenti, insieme a importanti aggiornamenti di Final Cut Pro per iPad, Final Cut Camera e Logic Pro. Oltre a mettere a disposizione nuovi strumenti come Magnetic Mask e l’attesissima funzione Transcribe to Captions, Final Cut Pro 11 per Mac1 permette anche di importare e montare video spaziali che si possono esportare direttamente su Apple Vision Pro.

Final Cut Pro per iPad 2.1 potenzia l’esperienza di editing touch-first con il supporto per Enhance Light and Color, nuovi strumenti Live Drawing, feedback aptico, ancora più contenuti integrati, tra cui preset di color grading e colonne sonore dinamiche, e altri sostanziali miglioramenti del flusso di lavoro.

Final Cut Camera 1.1, l’intuitiva app di registrazione professionale per iPhone, ora offre il supporto per la registrazione 4K a 120 fps su iPhone 16 Pro, la possibilità di applicare una lookup table (LUT) di anteprima mentre si registra, e l’acquisizione di video HEVC Log-encoded per ottenere file di dimensioni ridotte. E per portare a nuovi livelli la scrittura di brani, la creazione di beat, oltre alla produzione e al mixaggio musicale, Logic Pro per Mac 11.1 e Logic Pro per iPad 2.1 si arricchiscono con il supporto per un nuovo plug‑in Quantec Room Simulator.

Le nuove versioni di Final Cut Pro per Mac e iPad, Final Cut Camera e Logic Pro per Mac e iPad sono già disponibili sull’App Store.

