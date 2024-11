Samsung e NBCUniversal presentano Music Frame WICKED Edition

Samsung e Universal Pictures hanno annunciato una partnership per il lancio di Music Frame WICKED Edition, uno speaker personalizzabile con Wi-Fi e Bluetooth che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente.

In occasione dell’uscita dell’attesissimo film Wicked, Samsung Electronics Europe ha deciso di collaborare con quattro influencer europee che promuoveranno offerte esclusive per Music Frame WICKED Edition attraverso i loro canali social, tra queste Elettra Lastra per l’Italia.

Music Frame Wicked Edition offre tutte le funzionalità della versione standard, con l’aggiunta di tre cartoline di Wicked e una cornice a tema. Gli appassionati potranno personalizzare il proprio Music Frame e ascoltare la musica dallo smartphone o dal tablet, oppure collegarlo a un TV Samsung compatibile con Q-Symphony.

Diretto dall’acclamato regista Jon M. Chu (Crazy Rich Asians, Sognando a New York), Wicked racconta la storia inedita delle streghe di Oz, con la straordinaria Cynthia Erivo (Harriet, Il colore viola), vincitrice di Emmy, Grammy e Tony Award e candidata all’Oscar, nel ruolo di Elphaba, e la superstar Ariana Grande nel ruolo di Glinda. Le loro avventure a Oz le porteranno a diventare, rispettivamente, Glinda la Buona e Elphaba la Malvagia Strega dell’Ovest.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita