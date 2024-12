I piani di AWS di investire più di 1,2 miliardi di euro in Italia approvati dal Governo

Amazon Web Services (AWS) pianifica di investire più di 1,2 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per stabilire ed espandere l'infrastruttura e i servizi cloud in Italia sono stati approvati dal governo nazionale, rendendola una delle prime aziende ad accedere alla nuova Procedura per le Infrastrutture Strategiche Nazionali Rilevanti del governo italiano.

L’infrastruttura supportata da questo investimento supporterà l'adozione su larga scala del cloud e dell'AI in Italia, e si stima che contribuirà per 880 milioni di euro al Prodotto Interno Lordo (PIL) italiano e supporterà 5.500 posti di lavoro fino al 2029. I posti di lavoro saranno supportati in tutta la catena di fornitura dei data center AWS, spaziando dalla costruzione, manutenzione delle strutture, ingegneria, telecomunicazioni, e lavori all'interno dell'economia locale più ampia.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha affermato: "L’investimento di Amazon Web Service consolida il ruolo dell’Italia come hub europeo d’innovazione. Oggi facciamo un ulteriore passo verso la sovranità digitale, consentendo alle nostre imprese di gestire parte dei loro dati all’interno dei confini nazionali. Siamo a lavoro per creare l’infrastruttura per supportare la rivoluzione digitale e green: il Governo c’è”.

L'investimento pianificato segna un impegno per aiutare i clienti a guidare l'innovazione, la digitalizzazione e la crescita economica in tutto il paese, supportando al contempo l'agenda digitale cloud-first del governo italiano. L’infrastruttura AWS, che già supporta milioni di clienti attivi a livello globale, consentirà alle organizzazioni italiane di sfruttare il portfolio completo di tecnologie cloud avanzate di AWS, tra cui servizi all'avanguardia di intelligenza artificiale (AI), machine learning, analisi dei dati e Internet of Things (IoT).

Secondo una ricerca di Strand Partners, commissionata da AWS, se l'Italia mantenesse il suo attuale ritmo di adozione digitale, potrebbe aggiungere 329 miliardi di euro all'economia italiana entro il 2030 - un aumento di 78 miliardi di euro rispetto alle previsioni precedenti.

“Le aziende e organizzazioni in Italia stanno adottando tecnologie cloud e di intelligenza artificiale generativa a un ritmo molto rapido. Stanno innovando, guadagnando in competitività, sicurezza e sostenibilità con lo spirito imprenditoriale per cui l'Italia è nota," ha affermato Julien Groues, vicepresidente di Francia e Europe South di AWS. "La nostra ricerca mostra che quasi un quinto delle aziende italiane ha adottato l'IA, con una crescita del 30% nel 2024. Se l’adozione dell'IA continuasse con questo ritmo, l'Italia potrà essere sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo della Commissione Europea del 75% delle imprese che utilizzano l'IA entro il 2030. La presenza di AWS e il suo impegno nel supportare lo sviluppo di un'IA sicura e responsabile saranno cruciali per aiutare le organizzazioni italiane a capitalizzare questa tecnologia trasformativa per guidare l'innovazione, la produttività e l'efficienza attraverso il cloud". Julien Groues ha inoltre espresso il proprio ringraziamento al Ministro delle Imprese e del Made in Italy e al Governo italiano per il rapido avvio del processo amministrativo che ha agevolato la decisione relativa l’investimento. “Il quadro normativo introdotto per i grandi programmi di investimento esteri in Italia è un esempio concreto dell’impegno del Governo nel creare un ecosistema favorevole agli investimenti strategici e consolidano la nostra fiducia nel futuro della collaborazione tra AWS e il sistema produttivo italiano".

