LG ottiene la certificazione avanzata per la sicurezza informatica dei veicoli

LG ha ottenuto la certificazione Cybersecurity Management Systems (CSMS) di Livello 3 da parte di TÜV Rheinland, l’organizzazione internazionale specializzata in test e certificazioni.

Questo riconoscimento, il più alto nella sua categoria, dimostra l’impegno di LG nel garantire elevati standard di sicurezza in ogni fase del ciclo di vita del prodotto: dalla progettazione alla produzione, fino all'applicazione pratica.

La certificazione CSMS, che attesta la conformità di LG agli standard internazionali ISO/SAE 21434 e alla normativa UN R155, è ora obbligatoria per le case automobilistiche in 56 mercati globali. Il processo di certificazione include valutazioni rigorose, come simulazioni di attacchi informatici per identificare eventuali vulnerabilità. Il passaggio di LG dal Livello 2 al Livello 3 riflette l’evoluzione delle sue competenze e la capacità di soddisfare criteri di sicurezza sempre più stringenti attraverso test approfonditi sia dello standard CSMS che dei prodotti sviluppati.

In linea con le best practice del settore, LG applica il framework Automotive Software Process Improvement and Capability Determination, noto come Automotive SPICE® (ASPICE). Questo standard, sviluppato dall’Automotive Special Interest Group, che include molte note case automobilistiche europee, fornisce un approccio strutturato per valutare e migliorare i processi di sviluppo software nel settore automotive. LG si distingue anche per l’implementazione dell’estensione ASPICE for Cybersecurity che integra valutazioni aggiuntive focalizzate sulla sicurezza informatica.

Mentre l'industria automobilistica passa ai veicoli software-defined, LG si pone come leader nell'affrontare le sfide crescenti della cybersecurity. Oltre a ottenere certificazioni riconosciute a livello mondiale, tra cui CSMS e l'adozione del framework ASPICE, LG ha rafforzato le proprie capacità attraverso iniziative strategiche, come l'acquisizione nel 2021 di Cybellum, azienda di cybersecurity automobilistica.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita