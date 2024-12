Motorola Solutions e Aikom Technology presentano la nuova radio portatile MOTOTRBO R5

Aikom Technology, distributore autorizzato di Motorola Solutions, ha annunciato la nuova radio portatile MOTOTRBO R5. Compatta, resistente e progettata per affrontare le sfide più impegnative, la R5 si distingue per tecnologie avanzate come la soppressione del rumore basata su intelligenza artificiale e una batteria con autonomia fino a 32 ore.

La MOTOTRBO R5 è progettata per garantire audio cristallino, anche in ambienti rumorosi. Grazie a tecnologie avanzate come:

• AI-trained Noise Suppression: elimina il rumore di fondo migliorando la chiarezza della voce.

• Intelligent Audio: regola automaticamente il volume in base al livello di rumore ambientale.

• IMPRES™ Audio: ottimizza le prestazioni audio sia sulla radio che sugli accessori compatibili.

• Volume fino a 106 phons, per essere ascoltati chiaramente anche nei contesti più caotici.

Con un design ergonomico e funzionalità studiate per la massima efficienza, R5 è pensata per essere utilizzata senza difficoltà, anche in situazioni critiche.

• Display monocromatico da 1.5” con configurazione a 2 o 3 linee per una navigazione intuitiva.

• Pulsante di emergenza dedicato arancione per chiamate rapide di soccorso.

• Manopole grandi e tasti tattili: ideali anche con i guanti.

• Resistente in ogni ambiente: Con un grado di protezione IP67 e conformità agli standard MIL-STD 810H, R5 resiste a polvere, acqua e condizioni estreme. È inoltre disponibile in una versione intrinsecamente sicura (TIA4950), ideale per ambienti pericolosi.

Connettività avanzata e durata eccezionale

R5 non è solo una radio portatile, ma una piattaforma connessa che supporta un'ampia gamma di applicazioni e servizi:

• GNSS integrato: tracciamento della posizione tramite GPS, disponibile solo per il modello con schermo e tastiera.

• Compatibilità con sistemi MOTOTRBO e DMR Tier II, garantendo interoperabilità con infrastrutture esistenti.

• Durata della batteria fino a 32 ore grazie alle opzioni IMPRES ad alta capacità.

• È disponibile un tag RFID/NFC che consente di integrare la radio nei sistemi di controllo e gestione degli asset.

La radio portatile MOTOTRBO R5 sarà disponibile per gli ordini a partire da febbraio 2025.

