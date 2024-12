Black Friday: Tecnologia di consumo di nuovo positiva dopo due anni

Anche per l’edizione 2024, il Black Friday si conferma come un evento promozionale molto amato dagli italiani. Secondo i dati di Foxintelligence - società NielsenIQ leader nell’e-commerce measurement in Europa - l'High-Tech si conferma come la categoria più acquistata in Italia, mentre sono cresciute rispetto allo scorso anno le vendite dell’Home & Kitchen (mobili, arredamento, elettronica per la casa) che si posiziona al secondo posto. Sul gradino più basso del podio troviamo l'Abbigliamento (in calo rispetto al 2023), seguito da Beauty e Food, entrambi in crescita.

Dopo due edizioni caratterizzate da un trend negativo (-2,3% nel 2022 e -11% nel 2023) quest’anno quindi il Black Friday torna ad essere positivo per il mercato italiano della Tecnologia di Consumo.

Le rilevazioni effettuate da GfK – an NIQ company sul Panel Weekly** per la settimana del Black Friday (dal 25 novembre al 1° dicembre 2024) mostrano infatti una solida crescita del fatturato del +4,9% a valore per le categorie più importanti del mercato della Tecnologia di Consumo (tra cui TV, PC, Smartphone, Tablet, Wearable, Frigoriferi, Lavatrici, Aspirapolvere, Stampanti, ecc…). Per questo perimetro di prodotti, durante la settimana del Black Friday 2024 è stato generato un controvalore pari a 472 milioni di euro.

La tendenza positiva ha interessato soprattutto i punti vendita tradizionali, che hanno registrato una crescita del +7,2% rispetto al 2023, mentre il canale online ha visto un incremento più ridotto (+1,1%). Durante la settimana del Black Friday, le vendite tramite internet hanno contribuito al 36% del fatturato totale.

Questo trend si inserisce in un contesto di generale ripresa del settore Tech & Durable, iniziata a luglio 2024. Dopo un periodo prolungato di contrazione, la domanda è tornata a crescere e le prospettive per novembre confermano questa tendenza. Infatti, anche le settimane antecedenti al Black Friday hanno registrato crescite a doppia cifra. La diffusione sempre più precoce delle promozioni, a partire da inizio novembre, ha distribuito le vendite su un arco temporale più ampio, con un impatto particolarmente evidente sulle categorie Smartphone e TV che sono cresciute molto nelle prime settimane di novembre. Questo fenomeno suggerisce che i consumatori sono sempre più informati e reattivi alle offerte e che i retailer anticipano le loro strategie promozionali per intercettare la domanda.

La settimana del Black Friday si conferma la più importante del 2024 per giro d’affari: rispetto al fatturato della settimana media riferita all’ultimo anno, si è registrato infatti un incremento del +132%.

I settori che hanno registrato i risultati migliori sono stati il Piccolo Elettrodomestico (+15,7%), l’Home Comfort (+10%) e l’Informatica e Office (+10%). Quest’ultimo ha vissuto un vero e proprio rimbalzo dopo le performance negative degli ultimi due anni. I primi segnali di ripresa si erano già visti durante l’estate e sono stati ulteriormente consolidati dai risultati positivi del Black Friday. Sicuramente le promozioni hanno dato un impulso alle vendite - soprattutto per quanto riguarda Desktop PC e Tablet - contribuendo alla crescita complessiva del settore.

Positivo anche l’andamento del Grande Elettrodomestico (+5,4%) mentre registrano un trend stabile rispetto al 2023 l’Elettronica di Consumo (-0,4%) e la Telefonia (-0,3%).

Guardando alle tre categorie più importanti in termini di fatturato, registrano una performance stabile gli Smartphone (+0,2%) e i TV (-0,6%) mentre crescono in maniera significativa rispetto allo scorso anno i PC Portatili (+8,4%).

I prodotti che hanno registrato le crescite più rilevanti - rispetto alla settimana del Black Friday 2023 - sono stati i Dispositivi per la preparazione del cibo (quali ad esempio robot da cucina, frullatori a immersione, tritatutto, ecc…) che sono cresciuti del +52% a valore. Molto positive anche le vendite di Friggitrici ad aria (+30%), Tablet (+27%), Condizionatori fissi (+22,5%) e Spazzolini Elettrici (+18,7%).

L’impatto delle attività promozionali nella settimana del Black Friday 2024 è aumentato rispetto agli ultimi anni e si assesta al 33% dei volumi venduti con una riduzione di prezzo di almeno il 15%. I Desktop PC sono stati il prodotto con la percentuale più alta di vendite promozionali (50%).

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita