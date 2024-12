CES 2025: ASUS annuncia l'evento virtuale Always Incredible

ASUS ha annunciato il suo evento di lancio virtuale Always Incredible per il CES 2025, durante il quale presenterà un’entusiasmante gamma di innovazioni ottimizzate con l’IA. L’evento online è programmato per il 7 gennaio 2025 alle 09:00 PST (ore 18:00 italiane) sul sito dedicato agli eventi ASUS. Sarà l’occasione per introdurre la prossima evoluzione del portfolio ASUS sotto la sua visione di Ubiquitous AI. Incredible Possibilities. Espandendo l’accessibilità all’IA e integrando capacità avanzate per tutta la sua gamma di prodotti, ASUS si impegna a fornire strumenti in linea con le moderne esigenze di prestazioni, versatilità e sostenibilità.

Essendo una delle prime aziende a lanciare i PC Copilot+ e vantando il portfolio di PC con IA più completo sul mercato, ASUS ha riaffermato il suo impegno a guidare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale con la sua nuova gamma di prodotti. L’evento di lancio 2025 presenterà un portfolio ampliato progettato per mettere la potenza dell’IA nelle mani di tutti. Dalle soluzioni ultraportatili e accessibili, come laptop per uso commerciale e consumer alimentati dall’IA, ai compatti Mini PC e desktop avanzati pensati per le aziende, questa gamma offre soluzioni per ogni tipo di utente.

L’offerta di ASUS si distingue per l’integrazione fluida dell’IA, che consente agli utenti di sperimentare applicazioni più intuitive, efficienti e creative, portando tecnologie più intelligenti e reattive nella vita quotidiana.

ASUS rimane impegnata a creare soluzioni che non solo agevolano gli utenti, ma contribuiscono anche a un futuro più sostenibile. L’azienda sta facendo grandi passi avanti nella trasparenza dei prodotti e nell’adozione di principi di economia circolare, assicurando che le sue innovazioni siano progettate con un occhio di riguardo sia per le prestazioni sia per la responsabilità ambientale. ASUS consente agli utenti di fare scelte sostenibili e informate nella selezione delle tecnologie più adatte alle loro esigenze, supportando al contempo un mondo più connesso e rispettoso dell’ambiente.

I prodotti ASUS presentati durante l’evento virtuale - insieme a molte altre nuove ed entusiasmanti innovazioni - saranno disponibili per dimostrazioni pratiche dedicate ai media presso la sala stampa ASUS & ROG CES 2025, al Venetian Expo, Meeting Room #3102. I partecipanti a Las Vegas potranno esplorare l’intera gamma il 6 gennaio dalle 10:00 alle 17:30 PST e dal 7 al 9 gennaio dalle 9:00 alle 17:30 PST, con l’opportunità di scoprire l’intero portfolio di soluzioni ASUS, dai PC ai display, fino alle periferiche e ai dispositivi di rete.

