D-Link G530: il router Wi-Fi 6 e 5G che rivoluziona la connettività per case e aziende

D-Link ha presentato il nuovo router 5G NR AX3000 Wi-Fi 6 G530, progettato per offrire un’esperienza di connessione Internet ad alta velocità, flessibile e sicura, senza necessità di una linea in fibra o telefonica.

Con velocità 5G fino a 3,4 Gbps e Wi-Fi 6 dual-band con velocità combinate fino a 3 Gbps, il G530 è ideale per chi cerca prestazioni elevate, bassa latenza e affidabilità. Grazie alla compatibilità con il 5G NR (New Radio), è possibile condividere una connessione Internet mobile ultraveloce inserendo una SIM card abilitata. Il Wi-Fi 6 garantisce velocità superiori, maggiore capacità e una copertura più ampia, perfetta per abitazioni e uffici di ogni dimensione. Inoltre, il router è dotato di porte Gigabit Ethernet LAN e WAN, che permettono una connessione cablata opzionale, mentre il supporto fail-safe assicura continuità anche in caso di interruzioni della rete principale.

Il G530 si distingue anche per il suo design pulito ed elegante, con antenne integrate che si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente, sia domestico che lavorativo, senza comprometterne l'estetica.

Dal punto di vista della sicurezza, il router è dotato di crittografia WPA3 e certificazione IEC 62443-4-1, che protegge le connessioni da accessi non autorizzati. Inoltre, funzioni come il controllo parentale e la rete Wi-Fi per ospiti offrono maggiore controllo e personalizzazione. Il supporto VPN integrato consente una connessione sicura anche su reti pubbliche, garantendo la massima privacy.

Il G530 si adatta a vari scenari d'uso, dagli appassionati di tecnologia che desiderano sfruttare la velocità del 5G, agli utenti aziendali che lavorano con file di grandi dimensioni nel cloud. È la soluzione ideale anche per chi vuole configurare facilmente una rete senza fili o cablata senza necessità di infrastrutture tradizionali, come la fibra ottica o una linea telefonica fissa.

Infine, grazie all'app D-Link Falcon, è possibile configurare il router e gestire la rete in modo intuitivo, ovunque ci si trovi.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita