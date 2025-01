Samsung amplia la gamma degli AI PC con i nuovi Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360

Samsung Electronics ha annunciato il lancio globale di Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360, che si aggiungono a Galaxy Book5 Pro 360, ampliando così la gamma di Galaxy Book5 nata per soddisfare le molteplici esigenze di AI di tutti gli utenti. Alimentati da processori Intel Core Ultra (Serie 2) con NPU fino a 47 TOP, questi nuovi PC integrano direttamente al loro interno le funzionalità Galaxy AI, come l'innovativo AI Select, e sono dotati di funzioni all'avanguardia che offrono esperienze personalizzate in tutto l'ecosistema Galaxy. Con l'aggiunta di AI Select, gli utenti possono facilmente cercare qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, andando a cerchiare l’elemento da ricercare con un semplice click, proprio come sul loro smartphone, ma su un display molto più ampio e immersivo.





Aumentare la produttività e la creatività grazie alle nuove esperienze cross-device alimentate dall’intelligenza artificiale AI: la serie Galaxy Book5 migliora l'esperienza degli AI PC portandola ad un livello superiore e mettendo in connessione in modo intelligente l'elaborazione sul dispositivo e quella basata sul cloud.

AI Select è il modo più semplice per trovare le informazioni di cui si ha bisogno durante la navigazione web, lo shopping, la visualizzazione di contenuti e altro ancora. È sufficiente cliccare sull'icona ed evidenziare l'area di ricerca desiderata per ottenere istantaneamente risultati di ricerca pertinenti, proprio come sullo smartphone o tablet.

Rimasterizza immagine trasforma ogni immagine in uno scatto perfetto. Grazie all'avanzato upscaling AI guidato dalla NPU, anche le foto a bassa risoluzione possono diventare immagini di alta qualità con dettagli più nitidi.

Collegamento al Telefono di Microsoft estende la Galaxy AI dei dispositivi mobili Galaxy al notebook, per una maggiore produttività su uno schermo più ampio. Funzionalità familiari, come Traduzione Live e Assistente Trascrizione, continuano a guidare l'esperienza AI con funzioni ancora più interessanti, progettate specificamente per elevare la connessione dei PC Windows 11 con l’ecosistema Galaxy, in arrivo con i prossimi dispositivi della serie Galaxy S.

Dispositivi vicini centralizza l’esperienza di connessione Galaxy in modo da poter avviare o modificare immediatamente le impostazioni dei dispositivi Galaxy vicini.

centralizza l’esperienza di connessione Galaxy in modo da poter avviare o modificare immediatamente le impostazioni dei dispositivi Galaxy vicini. Condivisione archiviazione consente di accedere direttamente ai file dei dispositivi connessi senza doverli scaricare singolarmente, utilizzando il telefono, il tab e il PC come un unico dispositivo.

consente di accedere direttamente ai file dei dispositivi connessi senza doverli scaricare singolarmente, utilizzando il telefono, il tab e il PC come un unico dispositivo. Controllo Multiplo permette di lavorare in multitasking tra i dispositivi Samsung con un controllo unificato: è possibile navigare facilmente nei menu, accedere ai file e copiare e incollare i contenuti tra lo smartphone Galaxy, il Galaxy Tab, il televisore Samsung o lo Smart monitor.

permette di lavorare in multitasking tra i dispositivi Samsung con un controllo unificato: è possibile navigare facilmente nei menu, accedere ai file e copiare e incollare i contenuti tra lo smartphone Galaxy, il Galaxy Tab, il televisore Samsung o lo Smart monitor. Secondo schermo con un semplice click trasforma Galaxy Tab in uno schermo secondario del PC, duplicando o estendendo la superficie di lavoro.

con un semplice click trasforma Galaxy Tab in uno schermo secondario del PC, duplicando o estendendo la superficie di lavoro. Quick Share rende semplicissima la condivisione di immagini, documenti e file di grandi dimensioni tra i dispositivi Samsung Galaxy. Se si tratta di file sensibili, la funzione di condivisione privata crittografa i dati per garantirne la sicurezza.





Per chi ha flussi di lavoro molto impegnativi, i nuovi Galaxy Book5 dotati di AI offrono elevate prestazioni in un design ultraportatile, leggero e di qualità. I processori Intel Core Ultra (Serie 2) integrano una NPU avanzata in grado di raggiungere fino a 47 TOPS: ciò significa che gli utenti potranno facilmente completare intense attività legate all’intelligenza artificiale con una velocità incredibile.

La batteria di Galaxy Book5 Pro 16” ha un'autonomia fino a 25 ore e consente di rimanere connessi ovunque ci si trovi, riducendo al minimo le pause e le interruzioni. Anche quando è necessario ricaricarlo, la ricarica è velocissima, fino al 35% in soli 30 minuti.

Ottimizzato per un'efficienza ancora maggiore, il display Dynamic AMOLED 2X di Galaxy Book5 Pro è dotato di un’elevata risoluzione 3K e di una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, che dà vita a immagini vivide, rendendo più fluido il movimento e riducendo l'emissione di luce blu. Attraverso il touchscreen è possibile navigare rapidamente tra le app, modificare i contenuti e perfezionare i progetti con i gesti interattivi multitouch. Con Galaxy Book5 Pro è possibile anche lavorare perfettamente in ambienti esterni grazie a Vision Booster, che utilizza la mappatura dei toni per regolare il contrasto e i colori in base alle condizioni di luce, dando la libertà di creare ovunque scatti l'ispirazione.

I quattro altoparlanti e l’ottimizzazione Dolby Atmos offrono un audio avvolgente, bilanciato e potente, per un'esperienza sonora di altissimo livello. Abbinati ai woofer da 38 mm di Galaxy Book5 Pro 16”, con dimensioni doppie rispetto ai woofer da 18 mm del Galaxy Book4 Pro, gli altoparlanti fanno la differenza sia per l'intrattenimento che per l'uso professionale grazie a bassi più profondi.

Galaxy Book5 Pro 360, Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 360 saranno disponibili in Italia a partire da fine gennaio.

