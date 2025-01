MSI svela una nuova lineup di laptop con GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series

MSI quest’anno partecipa al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas con una selezione di prodotti pensati per unire design, prestazioni e tecnologia. MSI presenta la sua nuova gamma di laptop con GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series, abbinate ai più recenti processori Intel Core Ultra e AMD Ryzen.

"Siamo entusiasti di annunciare una vasta gamma di nuovi laptop rivoluzionari, in grado di soddisfare le esigenze di un’ampia platea di utenti, che siano alla ricerca di prestazioni eccezionali o di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale", ha affermato Eric Kuo, Executive Vice President e NB BU GM di MSI. "Con le più recenti integrazioni alla nostra gamma, MSI continua a ridefinire le innovazioni, assicurandoci che ci sia sempre un laptop MSI pronto ad aiutarti a trarre il massimo da ogni viaggio”.

NVIDIA GeForce RTX 50 Series

Basate su NVIDIA Blackwell, le GPU GeForce RTX 50 Series offrono capacità rivoluzionarie a giocatori e creatori di contenuti. Grazie a un livello enorme di potenza dedicata all’AI, la serie RTX 50 consente nuove esperienze e fedeltà grafica di livello successivo. Moltiplica le prestazioni con NVIDIA DLSS 4, genera immagini a una velocità senza precedenti e scatena la creatività con NVIDIA Studio. Inoltre, i modelli AI all'avanguardia NVIDIA NIM consentono ad appassionati e sviluppatori di creare assistenti AI, agenti e flussi di lavoro con prestazioni di picco su sistemi NIM-ready.

Laptop MSI ad alte prestazioni dotati di processori Intel Core Ultra Series 2 e AMD Ryzen AI 300 e Ryzen 9000

La gamma completa di laptop ad alte prestazioni MSI include modelli con processori Intel® Core Ultra 200HX e 200H, che offrono design fino a 24 core e un motore NPU AI integrato, con un aumento delle prestazioni di oltre il 15% rispetto ai loro predecessori. MSI presenta anche la sua versatile gamma di laptop basati su AMD, con processori delle serie AMD Ryzen 9000 HX, tra cui Ryzen 9955HX3D, che offre ai giocatori un vantaggio significativo e un'esperienza di gioco migliorata. Inoltre, la nuova gamma AMD include i processori Ryzen AI serie 300, che offrono una NPU di nuova generazione con fino a 50 TOPS di funzionalità AI avanzate. Con un'efficienza all'avanguardia, questi processori sono ideali per gli utenti attenti a prestazioni e sostenibilità

MSI ha presentato poi il suo nuovissimo sistema di raffreddamento, con un design caratterizzato da un innovativo heat pipe per il disco SSD, che riduce la temperatura massima degli SSD PCIe Gen 5 fino a 10°C. Ciò garantisce prestazioni stabili, velocità elevate sostenute e trasferimento dati affidabile, anche sotto carichi di lavoro pesanti. Per migliorare ulteriormente le prestazioni di archiviazione, MSI presenta Super RAID 5, che combina SSD Gen5 e Gen4 per un'impressionante velocità di lettura fino a 18.000 MB/s, garantendo un accesso ai dati senza interruzioni e tempi di caricamento rapidissimi per le applicazioni più esigenti.

MSI annuncia anche la sua ultima innovazione AI, MSI AI Robot. Sviluppato in collaborazione con NVIDIA, questo assistente AI all'avanguardia integra un modello di linguaggio di piccole dimensioni distribuito localmente direttamente nel sistema. Con AI Robot, gli utenti possono controllare i loro laptop tramite comandi in linguaggio naturale, anche senza una connessione Internet, fornendo un modo più intuitivo per configurare e gestire i loro laptop. Insieme ad AI Noise Cancellation Pro e ad AI Engine, la suite AI completa di MSI fornisce una soluzione completa basata sull’intelligenza artificiale e rende il laptop più intelligente, intuitivo e facile da controllare, per un'esperienza d’uso complessivamente migliore.

Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth: Dragonforged Dominance

MSI presenta Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, un’edizione limitata ispirata alla mitologia norrena. Caratterizzata da un nuovo design con motivi di draghi disegnati a mano e rune nordiche, fonde l'arte con prestazioni all'avanguardia. Il drago 3D e l'anello del drago sul poggiapolsi sono meticolosamente disegnati a mano, fondendo elementi del mito norreno come i nove regni e i simboli runici per ottenere una sofisticata lucentezza metallica, una texture raffinata e una finitura impeccabile di ispirazione vintage.

Titan 18 HX, Raider 18 HX, Vector A18 HX e Stealth 18 HX AI

MSI ha aggiornato la sua gamma di laptop ad alte prestazioni, tra cui le serie Titan, Raider, Vector e Stealth, tutte ora con opzioni da 18 pollici per offrire prestazioni migliorate e un'esperienza più immersiva. Dotati di GPU per laptop fino a NVIDIA GeForce RTX 5090, questi laptop offrono prestazioni di livello desktop migliorate e funzionalità AI avanzate. Con la tecnologia OverBoost Ultra di MSI, la serie Titan offre fino a 270 W di potenza totale, mentre le serie Raider e Vector forniscono 260 W. Con il supporto a Thunderbolt 5 e memorie DDR5-6400, questi laptop garantiscono prestazioni di alto livello, connettività ultraveloce e multitasking senza interruzioni per gli utenti più esigenti.

La serie Stealth è dotata di AMD Ryzen AI 300 Series con certificazione Copilot+ PC e offre prestazioni all'avanguardia ottimizzate per le attività AI. Costruita con un elegante telaio in lega Mg-Al, la serie Stealth unisce stile e resistenza, con lo Stealth 18 che si distingue come il laptop da 18 pollici più leggero sul mercato.

MSI ha anche aggiornato le sue serie Crosshair e Pulse, ora dotate delle più recenti GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 5070, offrendo una gamma più ampia di opzioni che offrono prestazioni potenti per utenti con esigenze diverse.

Venture e VenturePro

Per migliorare ulteriormente la produttività, MSI presenta la nuova linea di prodotti per business e produttività: la serie Venture/VenturePro, una linea versatile disponibile in dimensioni da 14" a 17". Progettata per professionisti e creatori di contenuti, la serie VenturePro è dotata di potenti CPU e delle ultime GPU discrete Nvidia. Le sue alte prestazioni consentono ai professionisti di gestire facilmente attività creative leggere e completare in modo efficiente una varietà di progetti di lavoro, rendendola uno strumento affidabile per aumentare la produttività.

