HONOR presenta il nuovo HONOR Magic7 Lite

HONOR ha svelato l'attesissimo HONOR Magic7 Lite che mette a disposizione una straordinaria robustezza, una batteria di lunga durata, una qualità di visualizzazione eccezionale, capacità fotografiche avanzate e una gratificante esperienza AI. Racchiuso in un design leggero, che eleva l'estetica premium a nuovi livelli, HONOR Magic7 Lite offre agli utenti una scelta eccezionale nel segmento di fascia media.

L'azienda è da sempre impegnata a sviluppare tecnologie innovative per risolvere le principali problematiche degli utenti e l'ultimo HONOR Magic7 Lite presenta la nuova generazione del display HONOR Anti-Caduta, così da offrire un'impressionante resistenza alle cadute da altezze fino a 2 metri. Il vetro ultra-temperato e lo scudo di resistenza forniscono una protezione completa, mentre il design unico con curva bézier protegge gli angoli dagli impatti. HONOR Magic7 Lite ha raggiunto un notevole miglioramento del 166% nell'affidabilità complessiva rispetto al suo predecessore. Equipaggiato con una struttura impermeabile a tre strati, HONOR Magic7 Lite offre una protezione a 360° contro l'infiltrazione dell'acqua, insieme a una certificazione IP64M per resistenza all'acqua e alla polvere. Può resistere agli schizzi ed è stato testato per funzionare anche dopo essere stato immerso in acqua per un massimo di 5 minuti a una profondità di 25 cm. Supportando il controllo del touch con le mani bagnate, HONOR Magic7 Lite garantisce un'interazione senza interruzioni anche con le dita umide o unte, il che lo rende un compagno affidabile per ogni avventura.





Potenza prolungata con maggiore sicurezza e ricarica rapida

Essendo il primo smartphone al mondo con una batteria Silicon-carbon da 6600mAh di grandi dimensioni, HONOR Magic7 Lite stabilisce un nuovo standard nell'innovazione delle batterie, offrendo una durata eccezionalmente lunga e la capacità più grande al momento disponibile. Gli utenti possono godere di un'intera giornata di utilizzo senza interruzioni, con fino a 48,4 ore di streaming musicale e 25,8 ore di riproduzione video online con una singola carica. Per migliorare la durabilità, la batteria è dotata di un rivestimento protettivo a livello Armor e di un secondo rivestimento di sicurezza specializzato che, insieme con il sistema di gestione dell'energia HONOR, isola gli elettrodi in condizioni estreme. Con un monitoraggio della temperatura a più punti, la batteria funziona bene a temperature da -30°C a 55°C, offrendo fino a 20 ore di chiamate audio a -30°C e 30 ore di chiamate audio a 55°C. Inoltre, l'AI consente al dispositivo di mantenere una telefonata per un massimo di 50 minuti quando la batteria scende al 2%, mentre il caricabatteria 66W wired HONOR SuperCharge ricarica rapidamente la batteria per un utilizzo prolungato. Il sistema di ricarica sicura AI garantisce un'operazione sicura ed efficiente, offrendo agli utenti tranquillità mentre restituiscono energia al proprio dispositivo.

Display con eccezionale visibilità per un'immersione ottimale

HONOR Magic7 Lite è dotato di un display OLED Eye-comfort da 6,78 pollici, che supporta 1,07 miliardi di colori e una risoluzione di 1.5K, offrendo tonalità vibranti e dettagli mozzafiato per un'esperienza visiva più coinvolgente. Grazie all'elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz il display offre un movimento straordinariamente fluido e una reattività migliorata, garantendo un'interfaccia ancora più scorrevole. Inoltre, lo schermo garantisce un'esperienza visiva eccezionalmente nitida e chiara grazie alla sua luminosità di picco HDR leader nel settore di 4000 nits. HONOR Magic7 Lite assicura anche un'esperienza di visione confortevole grazie a funzioni Eye-comfort come il dimming PWM a 3840Hz senza rischi, il Circadian Night Display e il Dynamic Dimming.







Esperienza fotografica con intelligenza artificiale per smartphone

Equipaggiato con una potente fotocamera Ultra-sensing da 108MP con un grande sensore da 1/1,67”, HONOR Magic7 Lite cattura immagini con dettagli eccezionali e migliorata luminosità. Sfruttando la sua tecnologia di pixel binning 9-in-1 equivalente a una dimensione del pixel di 1,92μm questa fotocamera consente di scattare immagini ben illuminate e nitide in qualsiasi condizione di luce. Con uno zoom lossless 3x e tre modalità di ritratto distinte – 1x Ritratto Ambientale, 2x Ritratto Atmosferico e 3x Ritratto Ravvicinato – gli utenti possono creare straordinari ritratti con diverse lunghezze focali. Per migliorare ulteriormente l'esperienza fotografica, la fotocamera principale è dotata di OIS, che si occupa di ridurre in modo efficace il mosso e i tremolii, per immagini ultra-nitide. Inoltre, HONOR Magic7 Lite integra funzionalità fotografiche AI come HONOR AI Motion Sensing e AI Eraser, migliorando la qualità delle immagini e semplificando l'editing delle foto sugli smartphone.

Esperienza utente intelligente in un design elegante

Con un design ultra-slim e una raffinata finitura in titanio, HONOR Magic7 Lite è eccezionalmente leggero ed elegante, con un peso di soli 189g e uno spessore di 7,98mm. Inoltre, grazie al sistema operativo MagicOS 8.0 basato su Android 14, HONOR Magic7 Lite offre un'esperienza utente davvero personalizzata e fluida, arricchita da funzionalità intelligenti come Magic Capsule, Magic Portal e Parallel Space.

Colori, prezzo e disponibilità

Pensato per soddisfare le diverse preferenze degli utenti, HONOR Magic7 Lite è disponibile in tre colori accattivanti[1]: Titanium Purple, Titanium Black and Jade Cyan. A partire dal 15 Gennaio 2025, HONOR Magic7 Lite sarà disponibile per l'acquisto in Italia tramite il sito di honor.com a un prezzo di 399.9€ per la versione 512G e 369,9€ per la versione 256G.

A partire da metà gennaio sarà acquistabile presso i rivenditori autorizzati a un prezzo di 399,9 con un’offerta di lancio trade in 100 euro.

