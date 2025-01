OnePlus presenta la nuova serie flagship: OnePlus 13 e OnePlus 13R

OnePlus ha presentato ufficialmente la sua nuova serie flagship: OnePlus 13 e OnePlus 13R.

llnOnePlus 13 è equipaggiato con un avanzato sistema a tripla fotocamera, che include una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony LYT-808 e OIS, una fotocamera teleobiettivo Triprism 3X da 50 MP con OIS, e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP. Quest’ultima è particolarmente efficace in condizioni di scarsa luminosità, grazie alla sua sensibilità avanzata. Il teleobiettivo consente scatti di soggetti distanti con chiarezza, rendendolo ideale per ritratti e fotografie ravvicinate. La modalità AI Telephoto migliora ulteriormente l’esperienza fotografica, ottimizzando automaticamente lo zoom fino a 10x, preservando una qualità eccellente anche a lunghe distanza.

Il sistema a tripla fotocamera del OnePlus 13 integra un innovativo algoritmo Dual Exposure, capace di restituire immagini cristalline e vibranti anche in situazioni dinamiche. Per elevare ulteriormente la qualità della fotografia quotidiana, OnePlus introduce la funzione Clear Burst, che permette di scattare foto continue ad alta velocità, e la modalità Action Mode, progettata per catturare soggetti in rapido movimento. Grazie a queste innovazioni, la velocità di acquisizione è raddoppiata, assicurando che ogni istante venga immortalato in modo nitido e dinamico. Che si tratti di scene vivaci in pieno giorno o di panorami notturni, OnePlus 13 garantisce che nessun momento vada perduto. La collaborazione con Hasselblad, inoltre, permette di ottenere ritratti di qualità professionale con un bokeh più raffinato, scatti eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione e nuovi filtri con effetti di luce soffusa per un’esperienza fotografica avanzata.

Sul fronte video, OnePlus 13 segna una vera rivoluzione, supportando il 4K Dolby Vision su tutte le fotocamere, permettendo agli utenti di produrre video con qualità cinematografica in modo semplice e intuitivo. Anche con la modalità Ultra Steady attivata, la risoluzione 4K rimane invariata, stabilendo un nuovo standard per la videografia mobile. In aggiunta, la funzione Live Photo, disponibile in anteprima su Android, garantisce che ogni momento catturato, sia esso statico o dinamico, sia indimenticabile e di grande impatto.





Grazie all'intelligenza artificiale avanzata di OnePlus, OxygenOS 15 offre un'esperienza utente più intelligente, fluida e leggera, progettata per ottimizzare l'efficienza. Con una ridotta impronta di sistema e animazioni ultra-fluide, ogni interazione è impeccabile e altamente reattiva. Le funzionalità AI di OnePlus 13 non si limitano ai semplici miglioramenti, ma introducono strumenti innovativi che potenziano la produttività quotidiana e stimolano la creatività.

Per la produttività, la funzionalità Intelligent Search sfrutta l'elaborazione del linguaggio naturale per eseguire ricerche simultanee tra centinaia di file locali, comprendendo il contenuto e offrendo risultati rapidi e precisi. Con Circle to Search, integrato con Google, è sufficiente cerchiare, evidenziare o toccare qualsiasi immagine, video o testo per avviare una ricerca senza dover cambiare app. Altre funzionalità come PassScan con Google Wallet facilitano viaggi più veloci e fluidi, mentre AI Notes permette di sintetizzare e formattare appunti con un semplice tocco.

Inoltre, AI Translation consente una traduzione in tempo reale in più di 20 lingue, tra cui inglese, italiano, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, polacco e altre ancora, rendendolo uno strumento prezioso per il lavoro e i viaggi internazionali. Questa funzione arriverà con un aggiornamento del sistema operativo nel primo trimestre del 2025.

La creatività si potenzia con strumenti AI, come AI Detail Boost, che trasforma immagini a bassa risoluzione in alta qualità; AI Unblur, che rende nitide le foto sfocate; e AI Reflection Eraser, che elimina i riflessi, anche nei ritratti, garantendo che ogni immagine raggiunga la massima qualità. Integrando queste funzionalità AI con un design centrato sull’utente, OxygenOS 15 offre un’esperienza più coinvolgente e semplificata per l’uso quotidiano.

OnePlus 13 rappresenta l'impegno di OnePlus verso l'eccellenza artigianale, l'eleganza, il comfort e la durabilità. Realizzato con materiali innovativi e combinazioni di colori esclusive, è disponibile nelle varianti Black Eclipse, Midnight Ocean e Arctic Dawn. La versione Black Eclipse si distingue per un raffinato processo in vetro che ricorda la texture del legno di rosa nero, creando una superficie piacevole al tatto, delicata e sofisticata. La variante Midnight Ocean introduce una novità assoluta: una finitura in pelle vegana microfibra, che offre una sensazione lussuosa e una resistenza superiore a corrosione e graffi. Arctic Dawn, invece, debutta con un innovativo rivestimento in vetro, che conferisce una finitura setosa, resistente alle impronte digitali, e un bianco purissimo che cattura la luce in modo straordinario.

Con un peso di 210 g e uno spessore di soli 8,5 mm, OnePlus 13 presenta una leggera micro-curvatura nella cornice centrale, ottimizzando il comfort nell'uso quotidiano. È il primo smartphone OnePlus lanciato a livello globale a essere equipaggiato con una batteria Silicon NanoStack da 6.000 mAh, assicurando un'autonomia straordinaria per tutto il giorno senza compromettere il profilo sottile e ergonomico.

Pensato per durare nel tempo, OnePlus 13 è il primo dispositivo della casa ad ottenere le certificazioni IP68 e IP69, offrendo resistenza all'acqua e alla polvere di livello superiore. È inoltre il primo modello a ricevere la certificazione SGS Screen Reliability a cinque stelle e a superare numerosi test di grado militare MIL-STD-810H, confermando così la sua robustezza e affidabilità in qualsiasi condizione.

Equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite, la prima piattaforma mobile Snapdragon dotata della nuova CPU personalizzata Qualcomm Oryon, OnePlus 13 offre prestazioni eccezionali, ideali per applicazioni complesse e attività intensive, inclusi i giochi mobile.

Il display QHD+ (3168x1440) 120Hz ProXDR di nuova generazione è dotato di interpolazione di fotogrammi Zero-Latency a 120Hz, garantendo una visualizzazione incredibilmente fluida e un’esperienza coinvolgente, sia per il gaming che per la riproduzione video. È il primo display al mondo a ottenere una valutazione DisplayMate A++. Per ridurre l’affaticamento visivo durante sessioni prolungate, OnePlus 13 introduce RadiantView, una tecnologia che assicura una visione ottimale anche sotto luce solare intensa, mantenendo la chiarezza senza compromettere il comfort.

Il sistema di raffreddamento proprietario, con le Dual Cryo-Velocity Vapor Chambers, assicura prestazioni stabili anche durante l’uso intensivo, dissipando efficacemente il calore. Inoltre, la tecnologia Aqua Touch 2.0 migliora la sensibilità al tocco anche in ambienti umidi, rilevando le gocce d’acqua e adattando le impostazioni per una risposta fluida. Il display rimane reattivo anche con mani bagnate o unte. Il sensore di impronte digitali a ultrasuoni offre velocità e precisione superiori, mentre la modalità Glove Mode permette di interagire con il dispositivo anche indossando guanti di lana o pelle di pecora, fino a 0,5 cm di spessore.





Il cuore pulsante del OnePlus 13R invece è la Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, una piattaforma di livello flagship progettata per affrontare anche le attività più impegnative con una velocità e un'efficienza straordinarie, potenziata dal motore AI di Qualcomm. Con fino a 12 GB di RAM LPDDR5X e memoria UFS 4.0 ultraveloce, il OnePlus 13R garantisce un’esperienza di multitasking impeccabile, con passaggi rapidi e fluidi tra le app.

Per gli appassionati di gaming, il OnePlus 13R offre un’esperienza ultra-fluida a 120 fps in titoli come BGMI, con supporto per l’interpolazione dei fotogrammi che porta i giochi a 60 fps fino a 120 fps, eliminando il lag e assicurando prestazioni senza interruzioni. Il display 6,78 pollici 1,5K ProXDR, certificato TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 4.0, è progettato per proteggere la salute degli occhi durante un uso prolungato, migliorando il comfort visivo.

Come il OnePlus 13, anche il OnePlus 13R è equipaggiato con Dual Cryo-Velocity Vapor Chambers per un raffreddamento ottimale e Aqua Touch 2.0 per garantire una reattività affidabile del display anche sotto la pioggia o con mani unte. Alimentato da una batteria da 6.000 mAh a celle singole e supportato dalla ricarica rapida 80W SUPERVOOC, il OnePlus 13R è progettato per garantire un'intera giornata di autonomia, offrendo potenza continua per lavoro, giochi e altro ancora.

Il sistema a tripla fotocamera del OnePlus 13R è pensato per immortalare ogni momento con qualità e versatilità. La fotocamera principale da 50 MP, dotata del nuovo sensore Sony LYT-700 e OIS, eccelle in condizioni di scarsa illuminazione, permettendo di scattare foto straordinarie anche in ambienti complessi. A completare il setup, la fotocamera per ritratti da 50 MP con zoom ottico 2x cattura immagini nitide e ricche di dettagli, mentre la fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP consente di immortalare scene ampie e spettacolari.

Grazie all'innovativo algoritmo Dual Exposure, la fotocamera principale offre prestazioni eccellenti anche in condizioni di movimento rapido, garantendo scatti di alta qualità in qualsiasi situazione. Per la fotografia di ritratto, il OnePlus 13R sfrutta l'innovativo zoom in-sensor, che si attiva automaticamente quando si effettua uno zoom oltre il 4x, assicurando immagini ultra-nitide anche da distanze maggiori. Questa tecnologia avanzata di zoom nel sensore ottimizza ulteriormente la chiarezza, offrendo un vantaggio unico per catturare dettagli impeccabili.

Sia il OnePlus 13 che il OnePlus 13R sono alimentati da OxygenOS 15, che offre le stesse funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, pensate per ottimizzare produttività e creatività. Questo approccio assicura un'esperienza utente fluida e intelligente, indipendentemente dal modello scelto.

Disponibilità sul mercato

Il OnePlus 13 sarà disponibile in Europa al prezzo di 1.029,00 € nella versione da 12+256 GB di RAM e 1.179,00 € nella versione da 16+512 GB di RAM. I dispositivi saranno acquistabili su OnePlus.com, OPPO Store e presso i principali rivenditori di telefonia. Le vendite del OnePlus 13 inizieranno il 7 gennaio, mentre i preordini sono già attivi su OnePlus.com già dal 18 dicembre.

Il OnePlus 13R sarà disponibile in Europa al prezzo di 769,00 € nella versione da 12+256 GB di RAM. Anche il OnePlus 13R sarà disponibile su OnePlus.com, OPPO Store e dai principali rivenditori di telefonia. Le vendite inizieranno il 14 gennaio, con i preordini attivi su OnePlus.com già dal 23 dicembre.

Condividendo il linguaggio di design del OnePlus 13, il OnePlus 13R si distingue per due eleganti colorazioni ispirate alla natura: Nebula Noir e Astral Trail, che arricchiscono ulteriormente il suo look sofisticato. Il OnePlus 13R è il primo dispositivo della serie a essere dotato di Corning Gorilla Glass 7i, progettato per offrire una resistenza superiore ai graffi e una durabilità maggiore. Questo nuovo vetro è utilizzato sia sul pannello anteriore che posteriore, mentre la cornice in alluminio e lo schermo piatto, con uno spessore di soli 8 mm, conferiscono un aspetto raffinato e moderno. Inoltre, il OnePlus 13R vanta una certificazione IP65, che lo rende resistente a diverse sfide quotidiane. Ha anche ottenuto la stessa certificazione SGS Screen Reliability a cinque stelle del OnePlus 13 e ha superato gli stessi rigorosi test di grado militare statunitense MIL-STD-810H, garantendo una resistenza eccezionale.

