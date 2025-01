Netgear espande il suo portfolio con la serie Orbi 870 Mesh System

NETGEAR ha presentato il sistema mesh della Serie Orbi 870. Questo nuovo dispositivo arricchisce il portfolio di sistemi di rete mesh dell’azienda, offrendo la potenza avanzata del WiFi 7 per case di tutte le dimensioni.

Basandosi su quasi 30 anni di esperienza nell’innovazione WiFi, NETGEAR ha progettato la serie Orbi 870 per offrire reti mesh ad alte prestazioni alimentate dal WiFi 7. Progettato per rispondere alle esigenze delle case connesse moderne, Orbi 870 offre velocità straordinarie, latenza minima e un'elevata capacità, perfetta anche per le famiglie più esigenti. Che si tratti di trasmettere contenuti in alta definizione, lavorare da remoto o giocare online, le famiglie possono contare sulla tecnologia WiFi avanzata di Orbi 870 per supportare un’esperienza fluida fino a 150 dispositivi connessi. Nel frattempo, la protezione avanzata offerta esclusivamente da NETGEAR garantisce sicurezza fin dal primo utilizzo, grazie a funzionalità di difesa avanzate e aggiornamenti automatici progettati per proteggere il router da attacchi informatici e altre minacce.

Specifiche tecniche Orbi 870

Velocità Tri-Band Ultra-Rapide con WiFi 7 fino a 21 Gbps - Goditi velocità combinate multi-gigabit fino a 21 Gbps, sfruttando le bande 2.4GHz, 5GHz e 6GHz.

- Goditi velocità combinate multi-gigabit fino a 21 Gbps, sfruttando le bande 2.4GHz, 5GHz e 6GHz. Maggiore Capacità e WiFi Potente - Supporta le ultime innovazioni del WiFi 7, come la larghezza di banda a 320 MHz, 4K QAM, Multi-Link Operation (MLO) e preamble puncturing, per una connettività più robusta.

- Supporta le ultime innovazioni del WiFi 7, come la larghezza di banda a 320 MHz, 4K QAM, Multi-Link Operation (MLO) e preamble puncturing, per una connettività più robusta. Operatività Multi-Link Avanzata - Combina simultaneamente due bande WiFi, sia per un backhaul ottimizzato (5GHz e 6GHz condivisi) che per un fronthaul migliorato, assicurando una rete più affidabile, latenza ridotta e trasferimento dati alla massima velocità.

- Combina simultaneamente due bande WiFi, sia per un backhaul ottimizzato (5GHz e 6GHz condivisi) che per un fronthaul migliorato, assicurando una rete più affidabile, latenza ridotta e trasferimento dati alla massima velocità. Porta Internet Multi-Gig da 10 Gbps - Sfrutta una porta da 10 Gbps per connessioni via cavo o fibra multi-gig, compatibile con qualsiasi provider di servizi Internet.

- Sfrutta una porta da 10 Gbps per connessioni via cavo o fibra multi-gig, compatibile con qualsiasi provider di servizi Internet. Porte Ethernet Multi-Gig Cablate su Router e Satelliti - Collega dispositivi cablati per massimizzare le prestazioni o configura un collegamento cablato multi-gig tra router e satelliti, grazie a quattro porte Ethernet da 2.5 Gbps disponibili sia sul router che sui satelliti.

- Collega dispositivi cablati per massimizzare le prestazioni o configura un collegamento cablato multi-gig tra router e satelliti, grazie a quattro porte Ethernet da 2.5 Gbps disponibili sia sul router che sui satelliti. Gestione Semplificata con l’App Orbi® - Controlla la tua rete ovunque ti trovi: metti in pausa Internet, esegui test di velocità, monitora l'utilizzo dei dati, configura reti separate per ospiti e dispositivi IoT, e molto altro.

Sicurezza Semplificata

Alimentati da protocolli di crittografia all'avanguardia e meccanismi avanzati di rilevamento delle minacce, i router NETGEAR rappresentano la prima linea di difesa contro le crescenti minacce informatiche, includendo funzionalità di sicurezza chiave come aggiornamenti automatici del firmware, supporto VPN, sicurezza WPA3 di ultima generazione, controllo degli accessi e opzioni per reti WiFi dedicate a ospiti e dispositivi IoT.

La serie Orbi 870 include inoltre la funzionalità esclusiva Advanced Router Protection di NETGEAR. Questa funzione protegge il router dalle minacce utilizzando una combinazione di euristica AI e prevenzione avanzata degli exploit per riconoscere e bloccare i tentativi di sfruttamento. Inoltre, consente l’implementazione rapida di patch live per le minacce, eliminando la necessità di attendere il rilascio di un nuovo firmware. Questo meccanismo di risposta rapida riduce significativamente il tempo necessario per affrontare i problemi di sicurezza, rafforzando la posizione di NETGEAR come leader nella fornitura di soluzioni di sicurezza all'avanguardia per la sua gamma di prodotti router e mesh.

Per una protezione aggiuntiva, la serie Orbi 870 include una prova gratuita di 30 giorni di NETGEAR Armor Powered by Bitdefender, che offre uno scudo di sicurezza automatico per i dispositivi connessi e una maggiore privacy tramite VPN. A differenza dei tradizionali prodotti antivirus per endpoint, Armor è disponibile direttamente sul router come soluzione di sicurezza potenziata, proteggendo computer, telecamere di sicurezza, baby monitor e altri dispositivi IoT presenti nella rete.

La serie 870 include anche NETGEAR Smart Parental Controls per gestire facilmente il tempo online dei bambini sui loro dispositivi e promuovere buone abitudini online per tutta la famiglia. Le funzionalità di base sono disponibili gratuitamente, mentre per il piano Premium è previsto un costo di abbonamento.

Disponibilità

Orbi 870 è disponibile in kit da 3 nero o bianco su NETGEAR.com e presso i principali rivenditori. Il kit da 2 e il satellite aggiuntivo saranno disponibili prossimamente. Per saperne di più su Orbi 870 e scoprire l'intera gamma di sistemi mesh Orbi, visita NETGEAR.com.

RBE873: Router e 2 satelliti - Confezione da 3, Prezzo consigliato 1399.99€

RBE872: Router e 1 satellite - Confezione da 2, Prezzo consigliato 899.99€

RBE870: Satellite aggiuntivo, Prezzo consigliato 599.99€

