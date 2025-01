Sony annuncia aggiornamenti del firmware per Alpha 1 II, Alpha 1 e Alpha 9 III

Sony ha annunciato nuovi aggiornamenti del firmware per le fotocamere Alpha 1 II (Ver. 2.00), Alpha 1 (Ver. 3.00) e Alpha 9 III (Ver. 3.00). Queste versioni del firmware apportano vari aggiornamenti alle funzioni di ripresa, filmati e operatività, oltre a una maggiore compatibilità con Camera Authenticity Solution di Sony, in continua evoluzione.

I nuovi aggiornamenti del firmware garantiscono la compatibilità con le fotocamere Alpha 1 II, Alpha 1 e Alpha 9 III per l'espansione della Camera Authenticity Solution di Sony. Questa espansione include il lancio di un sito per la convalida delle immagini e la licenza di aggiornamento della firma digitale, progettata per organizzazioni giornalistiche selezionate e per i fotografi del loro staff. Il servizio è stato progettato per migliorare l'implementazione di C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity)[2], in particolare nel settore dell'informazione, fornendo ulteriori informazioni sull'autenticità e introducendo un flusso di lavoro semplificato per i professionisti che richiedono standard di verifica dei contenuti più elevati. In qualità di membro del comitato direttivo di C2PA, Sony svolge un ruolo di primo piano nello sviluppo di questi standard e nella loro più ampia implementazione.

