Apple presenta la Black Unity Collection 2025

Apple ha presentato una nuova Black Unity Collection per rendere omaggio al Black History Month e celebrare la cultura e la comunità nere. Ispirandosi al ritmo dell’umanità, la collezione include un cinturino Sport Loop Black Unity per Apple Watch in edizione speciale, un quadrante abbinato, e sfondi per iPhone e iPad.

Come parte del lancio, Apple sostiene diverse organizzazioni internazionali il cui lavoro è incentrato su elementi come il ritmo, la creatività e la comunità. Questo include sovvenzioni per l’Ellis Marsalis Center for Music di New Orleans, il Battersea Arts Centre di Londra, la Music Forward Foundation di Los Angeles, l’Art Gallery of New South Wales di Sydney, e il National Museum of African American Music di Nashville, in Tennessee. Il sostegno di Apple nei confronti di queste organizzazioni è in linea con il suo impegno di lunga data volto a promuovere opportunità economiche, educative e creative nelle comunità di tutto il mondo.

Creativi e creative Apple che appartengono alla comunità nera o la sostengono hanno collaborato alla progettazione della nuova collezione. La collezione Ritmo dell’unità intreccia i colori dalla bandiera panafricana: nero, verde e rosso. L’intreccio del cinturino Sport Loop Black Unity crea un motivo personalizzato di strisce rialzate e incassate con un effetto lenticolare, che mostra il colore verde su un lato di ogni striscia e il rosso sull’altro. Quando il cinturino viene indossato, i colori hanno un effetto dinamico e sembrano sfumare dal verde al rosso a ogni movimento del polso, con il colore giallo che appare durante la transizione come per magia.

Il quadrante Ritmo dell’unità abbinato presenta numeri personalizzati formati da fili intrecciati di colore rosso, verde e giallo. Il quadrante risponde al giroscopio, così quando si alza il polso per controllare l’ora, da una serie di pennellate astratte i filamenti si fondono per creare numeri. Quando si usa il quadrante Ritmo dell’unità, caratteristici segnali ritmici scandiscono ogni ora e mezz’ora.

Gli sfondi Ritmo dell’unità per iPhone e iPad hanno la stessa scritta personalizzata della parola “Unity”, che cambia orientamento quando il dispositivo viene sbloccato e bloccato.

Il cinturino Sport Loop Black Unity può essere ordinato da oggi sull’Apple Store online, e dall’inizio di questa settimana sarà in vendita negli Apple Store al prezzo di €49.

Il cinturino Sport Loop Black Unity è disponibile per i modelli con cassa da 42 mm e 46 mm, ed è compatibile con Apple Watch Series 4 e successivi, Apple Watch SE, e Apple Watch Ultra e Apple Watch Ultra 2 (solo la versione per cassa da 46 mm).

Il quadrante Ritmo dell’unità sarà disponibile in un prossimo aggiornamento software e richiede un Apple Watch Series 6 o successivo e un iPhone Xs o successivo.

Anche gli sfondi Ritmo dell’unità per iPhone e iPad saranno disponibili in un prossimo aggiornamento software e richiedono un iPhone Xs o successivo, o un iPad Pro (M4), iPad Pro 12,9" (terza generazione e successive), iPad Pro 11" (prima generazione e successive), iPad Air (M2), iPad Air (terza generazione e successive), iPad (settima generazione e successive) o iPad mini (quinta generazione e successive).

