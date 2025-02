Apple: fatturato totale e utile per azione segnano un nuovo record assoluto

Apple ha presentato i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2025, che si è concluso il 28 dicembre 2024. L’azienda ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 124,3 miliardi di dollari, in crescita del 4% rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 2,40 dollari, con un incremento del 10% anno su anno.

“Apple registra il miglior trimestre di sempre, con un fatturato pari a 124,3 miliardi di dollari, in crescita del 4% rispetto all’anno precedente”, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Durante le Feste, abbiamo avuto il piacere di offrire la linea di prodotti e servizi migliore di sempre. Grazie alla potenza del chip Apple, stiamo aprendo la strada a nuove possibilità con Apple Intelligence, che rende le app e le esperienze migliori e più personali. E non vediamo l’ora che Apple Intelligence sia disponibile in ancora più lingue ad aprile”.

“Lo straordinario fatturato e i forti margini operativi hanno fatto registrare un nuovo record assoluto all'utile per azione, con una crescita a doppia cifra, e ci hanno consentito di restituire oltre 30 miliardi di dollari ai nostri azionisti”, ha detto Kevan Parekh, CFO di Apple. “Siamo molto felici di annunciare anche che la nostra base installata di dispositivi attivi ha raggiunto un massimo storico in tutti i prodotti e segmenti geografici.”

Il Consiglio di Amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo cash di 0,25 dollari per azione delle azioni ordinarie dell’Azienda. Il dividendo sarà pagato il 13 febbraio 2025 agli azionisti che risultano registrati alla chiusura delle attività, il 10 febbraio 2025.

