Amazon sceglie Cortilia per arricchire il servizio di consegna della spesa

Amazon ha annunciato una nuova collaborazione con Cortilia che permetterà a tutti i clienti di scoprire e acquistare su amazon.it/supermercato un’ampia selezione di prodotti locali di alta qualità che, da sempre, contraddistinguono l’offerta di Cortilia. Il servizio sarà disponibile nei prossimi mesi per i clienti Amazon di Milano, Monza e aree limitrofe, per poi essere progressivamente esteso in tutta Italia. L’assortimento di Cortilia include prodotti freschi, riconosciuti per la loro alta qualità, prodotti da dispensa, vini pregiati, articoli per la casa e prodotti per la cura della persona e degli animali.

Attualmente, il servizio di consegna della spesa in giornata di Amazon permette ai clienti residenti in aree idonee di Milano, Roma, Torino e Bologna di ordinare la spesa su amazon.it/supermercato. L’ampia selezione comprende migliaia di prodotti freschi, alimentari e casalinghi, disponibili per la consegna in giornata. I clienti Amazon residenti nelle aree coperte dal servizio, possono beneficiare della consegna della spesa in finestre di due ore, mentre i clienti iscritti a Prime possono riceverla anche in finestre di un’ora. Inoltre, i clienti possono programmare ordini settimanali ricorrenti partendo da un carrello della spesa precompilato o pianificare le consegne fino a sei giorni prima.

