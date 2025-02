Arriva Inviti di Apple, una nuova app per vivere insieme i momenti speciali

Apple ha presentato Inviti di Apple, una nuova app per iPhone che aiuta gli utenti a creare inviti personalizzati per stare insieme ad amici, amiche, familiari e persone care in qualunque occasione. Con Inviti di Apple si possono creare e condividere facilmente degli inviti, dare conferma della partecipazione ad un evento, dare il proprio contributo ad album condivisi e collaborare a playlist di Apple Music.

Per iniziare a usare Inviti di Apple, gli utenti possono scegliere un’immagine dalla loro libreria di foto o dalla galleria di sfondi dell’app, una raccolta di immagini selezionate a seconda delle diverse occasioni e con diversi temi. Grazie all’integrazione con Mappe e Meteo, le persone invitate ricevono le indicazioni stradali per raggiungere il luogo dell’evento e le previsioni meteo per quel giorno.

Possono inoltre contribuire con foto e video ad un album condiviso dedicato, contenuto all’interno di ciascun invito, in modo da essere parte della creazione dei ricordi dell’esperienza e rivivere poi l’evento. E grazie alle playlist collaborative, chi ha un abbonamento a Apple Music può creare la colonna sonora perfetta per l’evento, a cui sarà possibile accedere direttamente da Inviti di Apple.

Inoltre con Apple Intelligence è facile creare inviti davvero speciali. L’utente può sfruttare l’esperienza integrata di Image Playground per generare immagini originali usando concetti, descrizioni e persone della libreria di foto. E per scrivere gli inviti può avvalersi degli strumenti di scrittura, che aiutano a trovare l’espressione perfetta per ogni situazione.

Chi organizza l’evento può controllare ogni aspetto dell’esperienza di invito: può visualizzare e gestire facilmente i suoi eventi, condividere gli inviti con un link, controllare le conferme di partecipazione e scegliere quali dettagli includere nell’anteprima, ad esempio uno sfondo particolare o un indirizzo. Le persone invitate possono visualizzare e rispondere all’invito usando la nuova app su iPhone oppure online, anche se non hanno un piano iCloud+ o un Apple Account. Chi partecipa può controllare come le altre persone invitate vedranno le sue informazioni, e può lasciare o segnalare un evento in qualsiasi momento.

Grazie allo spazio di archiviazione aggiuntivo, gli utenti possono archiviare in modo sicuro su iCloud grandi librerie di foto, video e file originali ad alta risoluzione, facilmente accessibili da tutti i dispositivi e dal web.

Relay privato mantiene la navigazione su Safari completamente privata agli occhi di provider, siti web e persino di Apple.

Nascondi la mia email genera un indirizzo email univoco e casuale quando necessario.

Con Video sicuro di HomeKit si possono registrare e rivedere i video delle videocamere di sicurezza in un formato protetto da crittografia end-to-end.

I domini email personalizzati permettono di personalizzare il proprio indirizzo email di iCloud.

Con “In famiglia” è possibile condividere il proprio piano iCloud+ con altre cinque persone, senza costi aggiuntivi.

E' possibile scaricare Inviti di Apple dall’App Store o accedervi online all’indirizzo icloud.com/invites. L’invito può essere creato da chi ha un piano iCloud+, ma è possibile rispondere anche se non si ha un Apple Account o un dispositivo Apple.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Oltre a creare eventi con Inviti di Apple, chi ha un piano iCloud+ può accedere a molte altre funzioni premium.