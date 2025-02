L’app Apple TV è ora disponibile su Android

L’app Apple TV è ora disponibile per il download da Google Play sui dispositivi mobili Android, inclusi smartphone, tablet e dispositivi pieghevoli. Sarà quindi possibile abbonarsi a Apple TV+ e MLS Season Pass tramite il proprio account Google Play sui dispositivi mobili Android e su quelli compatibili con Google TV. Apple TV+ offre inoltre una prova gratuita di sette giorni.

Le funzioni principali dell’app Apple TV su Android includono “Continua a guardare”, che consente all’utente di riprendere la visione da dove l’aveva interrotta su qualsiasi dispositivo supportato, e Watchlist, per tenere traccia di tutto ciò che si vorrà guardare in seguito. Lo streaming dei contenuti è sempre fluido sia con il Wi-Fi che su rete cellulare, ed è inoltre possibile scaricare film e serie da guardare offline.

Con l’app Apple TV su Android, chi usa un dispositivo Android può ora abbonarsi a Apple TV+, che offre avvincenti serie comedy e drammatiche, film acclamati, documentari innovativi, e contenuti per i più piccoli e adatti a tutta la famiglia. I titoli di maggior successo includono serie come Scissione, Slow Horses, The Morning Show, Presunto innocente, Shrinking, Hijack - Sette ore in alta quota, Loot - Una fortuna, Palm Royale, Masters of the Air e Ted Lasso. Chi si abbona avrà inoltre accesso a film Apple Original come Wolfs - Lupi solitari, The Instigators, The Family Plan.

E per seguire la stagione 2025 della Major League Soccer, chi usa Android potrà abbonarsi anche a MLS Season Pass. Disponibile tramite l’app Apple TV, questo servizio in abbonamento offre ai tifosi tutte le partite della MLS, tutte in un unico posto e senza oscuramento, oltre a una vasta gamma di contenuti esclusivi, coperture approfondite e analisi dettagliate. Al suo fischio di inizio, la MLS vedrà scendere in campo tutte e 30 le squadre per la trentesima stagione durante il weekend del 22 febbraio.

Apple TV+ offre inoltre Friday Night Baseball, un doppio appuntamento settimanale dedicato alla Major League Baseball senza limitazioni di trasmissione locale. E per il 2025 c’è un’altra novità: chi si abbona a Apple TV+ può anche vedere Sunday Night Soccer, una partita trasmessa ogni settimana in prima serata con gli incontri più avvincenti della MLS.

