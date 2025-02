Experian: boom del Buy Now Pay Later a gennaio con +27,5%, moda e under-30 trainano la domanda

Il Buy Now, Pay Later si afferma ormai stabilmente come soluzione di pagamento apprezzata da consumatori italiani. Lo conferma l'ultimo Rapporto sul Credito di Experian secondo cui a gennaio 2025 il BNPL è cresciuto del 27,5% rispetto allo stesso mese del 2024. Nel complesso, il 2024 ha sancito come il BNPL sia ormai una forma di finanziamento irrinunciabile, con una crescita del +30% rispetto al 2023 dopo 3 anni di forte espansione anno su anno: nel 2023, il BNPL è cresciuto del +99,98% e nel 2022 è cresciuto del +206% rispetto al 2021.

Guardando ai tempi più recenti, si è registrata una piccola flessione (-11,4%) nel confronto a dicembre 2024, ma si tratta di un andamento in linea con la stagionalità, che vede tipicamente una diminuzione delle richieste dopo il picco degli acquisti di fine anno, e già osservato a gennaio 2024, a conferma della ciclicità del fenomeno.

Gli acquisti tramite BNPL si concentrano sui prodotti di abbigliamento: l’industria della moda copre l’80,9% degli utilizzi di BNPL, ma negli ultimi tre mesi è cresciuta anche la popolarità degli acquisti di articoli per attività outdoor (7,5%). Seguono tra le motivazioni l’acquisto di articoli sportivi (3,57%) e l’utilizzo per spese di estetica (2,31%) o gioielli (2,15%). L'importo medio nazionale delle richieste BNPL è di 149 euro.

