Oppo, nuova Reno13 Series: fotografia AI all'avanguardia

OPPO ha presentato la Reno13 Series in Europa composta da Reno13 Pro 5G, Reno13 5G e Reno13 F 5G è disponibile in colorazioni premium: Reno13 Pro 5G in Plume Purple e Graphite Gray, Reno13 5G in Plume White e Luminous Blue, e Reno13 F 5G in Plume Purple, Graphite Gray e Luminous Blue.

Sui modelli Reno13 Pro 5G e Reno13 5G, la scocca posteriore in One-piece Sculpted Glass offre un’elegante curvatura raffinata e una maggiore resistenza. Il telaio in alluminio aerospaziale garantisce una resistenza alla trazione superiore del 200% rispetto a un telaio in plastica, oltre a un 20% di resistenza in più alla flessione e un 36% di resistenza agli urti migliorata.

Grazie a queste innovazioni, entrambi i modelli assicurano un equilibrio perfetto tra leggerezza e robustezza. Reno13 Pro 5G pesa appena 195g con un profilo sottile di 7,55mm, mentre Reno13 5G ha un peso di 181g e uno spessore di 7,24mm per la colorazione Plume White e 7,29mm per Luminous Blue.

Su Reno13 Pro 5G, l'Infinite View Screen con bordi ultra-sottili offre un'esperienza visiva immersiva, grazie a cornici estremamente ridotte e uniformi su tutti e quattro i lati. Sia Reno13 Pro 5G che Reno13 5G sono dotati di un display OLED 1.5K con refresh rate a 120Hz e un rapporto screen-to-body del 93,8% e 93,4% rispettivamente. Entrambi i display sono inoltre certificati per HDR10+, Amazon HD&HDR e Netflix HD&HDR.





OPPO porta la fotografia mobile ad un nuovo livello con la serie Reno13, grazie a una suite di potenti funzionalità AI progettate per aiutare gli utenti a catturare ogni momento con dettagli vividi e straordinari.

AI Livephoto ridefinisce la fotografia dinamica con immagini ultra-definite e ad alta risoluzione, abbinate a un’esperienza di scatto incredibilmente fluida e stabile. Grazie alla stabilizzazione EIS e alla tecnologia di espansione dinamica del frame, vengono ridotti al minimo i cali di frame, migliorando la nitidezza dell'immagine per creare una delle esperienze Livephoto più fluide e affidabili mai realizzate. Un set completo di strumenti di post-editing alimentati dall'AI, insieme a effetti creativi come trucco e filtri, e la tecnologia Pro XDR, offrono una libertà totale nella personalizzazione dei ricordi, senza alcuno sforzo.

La serie Reno13 compie anche un grande passo nel rimuovere le barriere di compatibilità tra diversi ecosistemi di smartphone. Grazie alla nuova funzionalità Tap-to-Share, i telefoni sono tra i primi dispositivi Android a supportare la condivisione diretta di Livephoto con dispositivi iOS (con capacità NFC), mentre il supporto alla condivisione di AI Livephoto su popolari piattaforme social, tra cui TikTok, Instagram e WhatsApp, rende più facile che mai condividere contenuti tra amici e familiari.

Un'altra innovativa funzionalità della serie Reno13 è AI Motion, che utilizza la tecnologia avanzata di AI generativa per trasformare immagini statiche in brevi video di tre secondi con qualità prossima al 2K. Grazie agli effetti di micro-movimento o animazioni time-lapse, come cieli stellati o strade affollate, AI Motion è in grado di dare nuova vita a qualsiasi foto, creando un dinamico Livephoto senza richiedere

Accanto a queste funzionalità, l'AI Editor della serie Reno13 introduce una serie di strumenti che trasformano scatti ordinari in immagini di qualità professionale.

AI Clarity Enhancer migliora la definizione dei paesaggi lontani, rendendo anche gli oggetti più distanti, come panorami o dettagli architettonici, incredibilmente nitidi.

migliora la definizione dei paesaggi lontani, rendendo anche gli oggetti più distanti, come panorami o dettagli architettonici, incredibilmente nitidi. AI Unblur restituisce chiarezza alle foto sfocate, garantendo che ogni momento venga catturato con una precisione straordinaria.

restituisce chiarezza alle foto sfocate, garantendo che ogni momento venga catturato con una precisione straordinaria. AI Reflection Remover rimuove i riflessi su superfici di vetro, permettendo di immortalare scenari attraverso le finestre con interferenze minime.





Reno13 Pro 5G vanta anche una fotocamera principale Ultra-Clear da 50MP (Sony IMX890), una fotocamera teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 3.5x, una fotocamera Ultra-Wide da 8MP e una Selfie Camera da 50MP. Sia il Reno13 Pro 5G che il Reno13 5G supportano la registrazione video in 4K Ultra Clear, offrendo una qualità quattro volte superiore rispetto ai video standard 1080P, con una ricchezza di dettagli straordinaria.

Oltre a offrire funzionalità avanzate per fotografia e video grazie all'AI, la serie Reno13 potenzia la produttività quotidiana con nuovi strumenti intelligenti. La nuova app Documents semplifica i flussi di lavoro, riassumendo testi, modificando contenuti ed estraendo grafici grazie all'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, AI Assistant for Notes ottimizza la formattazione, espande i contenuti e propone variazioni stilistiche. Queste funzionalità sono integrate con l'aggiornato AI Toolbox 2.0, che offre correzioni ortografiche in tempo reale, traduzioni e suggerimenti di testo in diverse lingue tramite la barra laterale.

Con una classificazione di resistenza all'acqua e alla polvere IP66 / IP68 / IP69 su tutti i modelli, la serie Reno13 offre una protezione eccezionale contro acqua e polvere. Non solo i device sono protetti contro gli schizzi d'acqua fino a 80°C, ma possono anche rimanere immersi fino a 2 metri di profondità per 30 minuti, offrendo agli utenti nuove opportunità per esplorare e catturare ogni dettaglio dell'ambiente che li circonda.

Supportati da avanzate capacità di resistenza all'acqua dolce grazie alle certificazioni IP66/IP68/IP69, gli smartphone della serie Reno13 supportano la registrazione di foto e video subacquei senza la necessità di custodie o accessori impermeabili esterni. Tutti i modelli sono dotati di una Underwater Mode con regolazione indipendente del colore per scatti realistici e privi di distorsioni, e controllo tramite pulsanti fisici per un'operazione subacquea senza sforzo. Inoltre, un avanzato meccanismo di drenaggio con un solo tocco espelle l'acqua dal dispositivo in pochi secondi per mantenere prestazioni ottimali. Il design potente unito alle funzionalità consente agli utenti di esplorare la fotografia subacquea con un'affidabilità e una facilità senza pari.

Dotati di una piattaforma mobile MediaTek Dimensity 8350 personalizzata, ottimizzata in collaborazione con MediaTek, Reno13 Pro 5G e Reno13 5G stabiliscono un nuovo standard nelle performance mobile. Costruito su un processo all'avanguardia a 4nm, il Dimensity 8350 presenta una configurazione CPU a 8 core con una frequenza principale fino a 3.35GHz, offrendo un incremento delle prestazioni del 20% mentre riduce il consumo di energia di picco del 30%. Ciò consente performance eccezionali unite ad un’alta efficienza energetica, offrendo un'esperienza di gioco più fluida e agile, fotografia in alta definizione e un supporto robusto per funzionalità avanzate basate sull'AI.

Le sessioni di gioco sono ulteriormente migliorate da un AI Multi-Cooling System che include una Vapor Chamber (VC) ampliata. Su Reno13 Pro 5G, l'area della VC è stata raddoppiata rispetto alla generazione precedente. Sono stati integrati algoritmi smart per gestire dinamicamente la temperatura e garantire prestazioni costanti durante le lunghe sessioni di gioco.

Anche nelle fasi di gioco più intense, il gameplay sulla serie Reno13 rimane fluido e privo di lag, grazie al motore AI HyperBoost aggiornato, che assegna in modo intelligente le risorse e stabilizza i frame rate, assicurando un'esperienza di gioco ottimale.

La serie Reno13 introduce anche AI LinkBoost 2.0, l'ultima soluzione di connettività di OPPO, che include undici antenne posizionate strategicamente in una configurazione a 360° per migliorare la ricezione del segnale. Il sistema smart regola la priorità della rete in modo dinamico per mantenere gli utenti connessi anche in ambienti affollati e caotici. Rispetto alla generazione precedente, la velocità di condivisione video in luoghi come gli stadi è più veloce del 25% e il buffering video nei centri commerciali più affollati è ridotto del 24%. Alimentato dal chip personalizzato SignalBoost X1 di OPPO, AI LinkBoost 2.0 migliora anche la penetrazione delle pareti ed elimina le zone morte. Insieme, queste tecnologie nuove e migliorate consentono un'esperienza di gioco online, streaming e condivisione di file più fluida, senza interruzioni, anche in ambienti complessi.

Per quanto riguarda la batteria e la ricarica, Reno13 Pro 5G e Reno13 5G sono dotati rispettivamente di batterie da 5.800mAh e 5.600mAh, oltre al supporto dell’OPPO 80W SUPERVOOCTMTM Flash Charge technology. Entrambe le batterie ad alta durata sono progettate per offrire una vita utile estesa senza compromettere le prestazioni, mantenendo almeno l'80% della loro capacità originale dopo cinque anni di utilizzo.

Prezzi e disponibilità

La nuova serie OPPO Reno13 sarà disponibile su OPPO Store con una fase di lancio esclusiva, suddivisa in più momenti,.

Fino al 6 marzo, con l’apertura dei preordini, sarà possibile acquistare OPPO Reno13 Pro al prezzo di 799,99€, con un bundle omaggio che include OPPO Watch X2, un caricabatterie da 80W e la garanzia convenzionale OPPO Care Plus di 12 mesi, che copre Una (1) riparazione gratuita per danno accidentale allo schermo entro 12 mesi dalla data di acquisto o di consegna, se successiva, e una riparazione gratuita per danno da ossidazione causato da uso improprio accidentale, entro 12 mesi dalla data di acquisto o di consegna, se successiva, oltre alla garanzia convenzionale OPPO.

OPPO Reno13 invece, sarà disponibile a 549,99€, con gli auricolari OPPO Enco X3i, un caricabatterie da 80W e la stessa garanzia OPPO Care Plus.

OPPO Reno13 FS sarà acquistabile a 449,99€, mentre OPPO Reno13 F sarà disponibile a 379,99€, entrambi con auricolari OPPO Enco Air4 Pro, un caricabatterie da 45W e la garanzia OPPO Care Plus.

Inoltre, tutti coloro che preordineranno un dispositivo della serie Reno13 su OPPO Store avranno l’opportunità di partecipare ad un’estrazione (c.d."PRE ORDINE E VINCI").

I vincitori riceveranno direttamente un voucher da utilizzare su OPPO Store. I premi previsti includono un buono acquisto del valore di 1.000€ (IVA inclusa) per il 1° estratto, buoni acquisto da 100€ (IVA inclusa) per i vincitori dal 2° al 4° posto, buoni acquisto da 30€ (IVA inclusa) per i vincitori dal 5° al 54° posto e buoni acquisto da 10€ (IVA inclusa) per i vincitori dal 55° al 204° posto.

