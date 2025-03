Sei giochi in arrivo su Apple Arcade in aprile, tra cui Katamari e Space Invaders

Nel corso del prossimo mese Apple Arcade lancerà sei giochi divertenti e grandi aggiornamenti che si aggiungeranno agli oltre 200 titoli nell’apprezzato catalogo del servizio. Il 3 aprile Katamari Damacy Rolling LIVE, il primo gioco originale del franchise Katamari dopo quasi otto anni, verrà lanciato in esclusiva su Apple Arcade. In questa nuova avventura, l’utente dovrà far rotolare il Katamari come ordinato dal Re di Tutto il Cosmo adottando il caratteristico gameplay della serie: rotola, raccogli e cresci. Il gioco si affianca ad altri famosi titoli di Bandai Namco disponibili nel catalogo, tra cui Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat, Tamagotchi Adventure Kingdom e PAC-MAN Party Royale.

Sempre il 3 aprile, su Apple Arcade arriveranno anche Space Invaders Infinity Gene Evolve, l’ultima novità dell’influente serie di TAITO CORPORATION; puffies., un delizioso rompicapo dei Lykke Studios, vincitori dell’Apple Design Award; RollerCoaster Tycoon Classic+ di Atari, ottimizzato per iPhone e iPad; The Game of Life 2+, sequel ufficiale del classico gioco da tavolo per famiglie di Hasbro firmato Marmalade Game Studio; e Sesame Street Mecha Builders+, una divertente avventura STEM di StoryToys per bambini e bambine. Questi splendidi giochi saranno disponibili gratuitamente e senza acquisti in‑app.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita