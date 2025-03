Omron, nuovo relè ad alta temperatura per progetti più densi

Omron Electronic Components Europe ha lanciato il relè MOSFET G3VM S-VSON(L), progettato per l'uso in apparecchiature di collaudo per semiconduttori, sistemi di comunicazione nonché apparati di test e misura. Il relè è in grado di operare a temperature ambiente fino a 125°C, superando i limiti precedenti di 110°C. Poiché basato sulla tecnologia MOSFET, il relè è comandato dalla tensione, evitando il ricorso alla classica resistenza lato ingresso e liberando al contempo ulteriore spazio sulla scheda.

Con l'aumento dei livelli di miniaturizzazione e complessità delle applicazioni, i progettisti devono integrare sempre più componenti sulle schede. Tuttavia, durante il funzionamento ogni componente elettronico genera un contributo termico che può compromettere l'efficienza e l'affidabilità. Le elevate prestazioni termiche dei relè G3VM consentono la progettazione di schede con una densità di componenti maggiore. In pratica, nelle applicazioni di test ciò può consentire di eseguire più cicli contemporaneamente e in un lasso di tempo più breve.

Le prestazioni termiche superiori del G3VM consentono di gestire meglio il calore senza compromettere l'efficienza, semplificando la progettazione di applicazioni più compatte.

Il relè pesa solo 0.1 g e misura 2.0 mm (L) x 1.45 mm (P) x 1.3 mm (A). Il G3VM S-VSON(L) è disponibile in quattro varianti, con correnti dirette in ingresso da 0.54 mA a 6.6 mA e correnti di carico continue da 0.4 A a 1.5 A.

