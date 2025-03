Oltre un miliardo di organizzazioni in tutto il mondo non utilizza l’autenticazione a due fattori

Tempo medio per applicazione delle patch

(Average Mean Time to Patch - MTTP): i principali CVE rilevati e senza patch nel 2024 erano vulnerabilità Elevation of Privilege (EoP) di "elevata gravità" pubblicate nella prima metà dell'anno. Europa (23,5 giorni) e Giappone (27,5 giorni) hanno registrato il tempo medio per l'applicazione delle patch più veloce di qualsiasi altra area, mentre il settore no-profit (19 giorni) e il settore tech (22 giorni) sono stati i mercati verticali più reattivi. Il settore sanitario (41,5 giorni) e le telco (38 giorni), i più lenti. Trend abilita patch virtuali che proteggono in media tre mesi prima, rispetto a quelle rilasciate ufficialmente dai vendor responsabili