Equinix e UNICEF uniscono le forze per connettere tutte le scuole del mondo a Internet

In un’era in cui la connettività rappresenta la chiave per accedere alle opportunità educative e di sviluppo, Equinix ha annunciato di condividere la propria partnership con Giga, l'iniziativa promossa da UNICEF e dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) che punta a colmare il divario digitale tra i giovani del mondo.

L'accordo triennale, annunciato da Bruce Owen, President EMEA di Equinix e della Equinix Foundation ha l'obiettivo di fornire accesso a Internet alle scuole nelle comunità più remote, accelerando il percorso verso un’istruzione digitale equa e inclusiva.

Secondo gli ultimi dati Unicef, quasi la metà delle scuole nel mondo non è connessa a Internet. Questa collaborazione punta a invertire questa tendenza, supportando la missione di Giga di garantire connettività a ogni scuola del mondo entro il 2030. Nell’ambito della partnership, Giga sta sviluppando un progetto pilota per sfruttare l’infrastruttura digitale globale di Equinix con l’obiettivo di migliorare l'accuratezza e l'affidabilità delle misurazioni della qualità e della latenza di Internet per le scuole.

Le risorse di Equinix contribuiranno inoltre a rafforzare gli sforzi di Giga per mappare e monitorare lo stato di connettività in tempo reale delle scuole sulla sua mappa open-source.

Commentando la collaborazione, Bruce Owen, President EMEA di Equinix e della Equinix Foundation, ha dichiarato “Collegare ogni scuola a Internet non è solo una questione di tecnologia, ma anche di equità e opportunità. Immaginate un mondo in cui ogni bambino ha la possibilità di imparare e prosperare online. Questa collaborazione vuole garantire che ogni giovane abbia accesso alle informazioni e alle scelte che merita per raggiungere il suo pieno potenziale”.

