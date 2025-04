Sicurezza biometrica in Italia: i giovani sono favorevoli, le generazioni più adulte restano diffidenti

Un nuovo studio condotto dalla società di cybersecurity NordVPN rivela un netto divario generazionale rispetto alla fiducia nella sicurezza biometrica: i giovani italiani accolgono con favore tecnologie come il riconoscimento facciale e lo scanner di impronte digitali, mentre le generazioni più adulte restano diffidenti.

Lo studio, che ha coinvolto un ampio gruppo demografico di cittadini italiani, ha rilevato che il 17% degli italiani nella fascia di età 65-74 anni evita del tutto di utilizzare la scansione delle impronte digitali sulle app mobili e il 22% esprime preoccupazione per la sostituzione delle password tradizionali con i dati biometrici.

Il netto contrasto nelle preferenze generazionali evidenzia una tendenza crescente tra i giovani italiani, che sono più propensi ad adottare le moderne tecnologie di sicurezza nella loro vita digitale. Tuttavia, nonostante i problemi di fiducia tra alcuni gruppi, il 37% di coloro che utilizzano la biometria almeno una volta alla settimana ritiene che questa contribuisca a mantenere i propri dati più sicuri.

“L'uso della tecnologia biometrica non è un approccio valido per tutti. Le generazioni più giovani si sentono più a loro agio con la scansione del volto e il riconoscimento delle impronte digitali come parte della loro routine quotidiana di sicurezza“, afferma Marijus Briedis, Chief Technology Officer (CTO) di NordVPN.

“Sebbene i metodi di autenticazione biometrica, come il riconoscimento facciale e la scansione delle impronte digitali, offrano praticità e maggiore sicurezza, molte persone rimangono preoccupate per l'archiviazione, la gestione e il potenziale sfruttamento dei propri dati sensibili”, continua ancora il CTO.

Secondo l'esperto di NordVPN, la sicurezza biometrica garantisce indubbi vantaggi in termini di praticità. Tuttavia, molti utenti restano preoccupati per i rischi legati alla gestione dei propri dati. Lo studio rivela che 1 italiano su 10 ha poca fiducia nella capacità delle aziende di conservare e proteggere le proprie informazioni biometriche.

Nonostante queste preoccupazioni, la ricerca ha anche rilevato che una parte considerevole di professionisti e manager in Italia è favorevole all'uso dell'autenticazione biometrica. Il 39% di loro ha dichiarato, infatti, di preferire la scansione delle impronte digitali alle password tradizionali per la sicurezza delle app mobili.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita