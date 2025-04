Commissione UE: Apple e Meta violano la legge sui mercati digitali

La Commissione europea ha rilevato che Apple ha violato il suo obbligo anti-sterzo ai sensi del Digital Markets Act (DMA) e che Meta ha violato l'obbligo DMA di offrire ai consumatori la scelta di un servizio che utilizza meno dei loro dati personali. La Commissione ha pertanto inflitto ammende rispettivamente a Apple e Meta per 500 milioni di euro e 200 milioni di euro.

Decisione di non conformità sui termini di guida di Apple

Ai sensi della legge sui mercati digitali, gli sviluppatori di app che distribuiscono le loro app tramite l'App Store di Apple dovrebbero essere in grado di informare gratuitamente i clienti di offerte alternative al di fuori dell'App Store, indirizzarli a tali offerte e consentire loro di effettuare acquisti.

La Commissione ha constatato che Apple non rispetta tale obbligo. A causa di una serie di restrizioni imposte da Apple, gli sviluppatori di app non possono beneficiare appieno dei vantaggi dei canali di distribuzione alternativi al di fuori dell'App Store. Allo stesso modo, i consumatori non possono beneficiare pienamente di offerte alternative e meno costose in quanto Apple impedisce agli sviluppatori di app di informare direttamente i consumatori di tali offerte. La società non ha dimostrato che tali restrizioni sono oggettivamente necessarie e proporzionate.

Come parte della decisione odierna, la Commissione ha ordinato ad Apple di rimuovere le restrizioni tecniche e commerciali sulla guida e di astenersi dal perpetuare il comportamento non conforme in futuro, che include l'adozione di comportamenti con un oggetto o un effetto equivalente.

L'ammenda inflitta ad Apple tiene conto della gravità e della durata dell'inadempienza.

Decisione di non conformità sul modello "consenso o retribuzione" di Meta

Ai sensi della legge sui mercati digitali, i gatekeeper devono chiedere il consenso degli utenti per combinare i loro dati personali tra i servizi. Gli utenti che non acconsentono devono avere accesso a un'alternativa meno personalizzata ma equivalente.

Nel novembre 2023 Meta ha introdotto un modello pubblicitario binario "Consent or Pay". In base a questo modello, gli utenti dell'UE di Facebook e Instagram hanno avuto la possibilità di scegliere tra il consenso alla combinazione di dati personali per la pubblicità personalizzata o il pagamento di un abbonamento mensile per un servizio senza pubblicità.

La Commissione ha riscontrato che questo modello non è conforme alla legge sui mercati digitali, in quanto non offre agli utenti la scelta specifica richiesta di optare per un servizio che utilizza meno dei loro dati personali, ma è altrimenti equivalente al servizio di "pubblicità personalizzata". Il modello di Meta inoltre non consentiva agli utenti di esercitare il proprio diritto di consenso libero alla combinazione dei propri dati personali.

Nel novembre 2024, dopo numerosi scambi con la Commissione, Meta ha introdotto un'altra versione del modello di annunci personalizzati gratuiti, offrendo una nuova opzione che presumibilmente utilizza meno dati personali per visualizzare annunci pubblicitari. La Commissione sta attualmente valutando questa nuova opzione e prosegue il dialogo con Meta, chiedendo alla società di fornire prove dell'impatto che questo nuovo modello di annunci ha nella pratica.

Fatta salva questa valutazione in corso, la decisione odierna che constata la non conformità riguarda il periodo di tempo durante il quale agli utenti finali nell'UE è stata offerta solo l'opzione binaria "Consenso o pagamento" tra marzo 2024, quando gli obblighi della legge sui mercati digitali sono diventati giuridicamente vincolanti, e novembre 2024, quando è stato introdotto il nuovo modello di annunci di Meta.

L'ammenda inflitta a Meta tiene conto anche della gravità e della durata della non conformità, pur rilevando che le decisioni odierne adottate nei confronti di Apple e Meta sono le prime decisioni di non conformità adottate ai sensi della legge sui mercati digitali.

La Commissione ha inoltre rilevato che il servizio di intermediazione online di Meta, Facebook Marketplace, non dovrebbe più essere designato ai sensi della legge sui mercati digitali. La decisione fa seguito a una richiesta presentata da Meta il 5 marzo 2024 di riconsiderare la designazione di Marketplace. A seguito di un'attenta valutazione delle argomentazioni di Meta e a seguito dell'ulteriore applicazione e delle continue misure di monitoraggio di Meta per contrastare l'uso del Marketplace da impresa a consumatore, la Commissione ha rilevato che nel 2024 il Marketplace contava meno di 10 000 utenti commerciali. Meta pertanto non raggiunge più la soglia pertinente, il che fa presumere che Marketplace sia un importante punto di accesso per gli utenti commerciali per raggiungere gli utenti finali.

Apple e Meta sono tenute a conformarsi alle decisioni della Commissione entro 60 giorni, altrimenti rischiano sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.

