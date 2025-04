Navigazione ultraveloce con Wi-Fi 7 e LAN a 10 gigabit: ecco il FRITZ!Box 4690

AVM ha presentato il FRITZ!Box 4690, un potente router wireless. Il FRITZ!Box 4690 si collega facilmente a un modem in fibra ottica o a un router esistente e consente di raggiungere velocità fino a 10 Gbit/s. Il modello di punta della serie FRITZ!Box 4000 supporta Wi-Fi 7 e Wi-Fi 6, garantendo fino a 6,9 Gbit/s grazie al dual-band. Una porta WAN da 10 Gbit/s, una LAN da 10 Gbit/s e tre porte LAN da 2,5 Gbit/s assicurano massime prestazioni anche sulle connessioni cablate. Il dispositivo integra inoltre una stazione base DECT per la telefonia e le applicazioni smart home, oltre a una porta USB. Sono inoltre presenti le funzionalità tipiche della famiglia FRITZ!, come il Wi-Fi Mesh, la VPN, l’accesso ospiti Wi-Fi e firewall. Il FRITZ!Box 4690 è già disponibile al prezzo consigliato di 319 euro.

Una volta collegato a un modem in fibra ottica, DSL o via cavo, oppure a un router, il FRITZ!Box 4690 distribuisce la velocità della fibra ottica attraverso il Wi-Fi 7 e velocità gigabit elevate a tutti i dispositivi in casa. Per fare ciò, il FRITZ!Box deve essere semplicemente collegato tramite cavo LAN; la configurazione mediante l’interfaccia utente del FRITZ!Box o la MyFRITZApp è velocissima. Grazie alla stazione base DECT si possono collegare e gestire con facilità diversi dispositivi smart home tramite FRITZ!OS o l'app FRITZ!App Smart Home.

Con una porta WAN e una LAN da 10 Gbit/s e tre porte LAN da 2,5 Gbit/s, non ci sono più ostacoli per un’esperienza di gaming a latenza zero senza ping elevati, o per le applicazioni di realtà virtuale. La porta USB 3.0 consente di ampliare facilmente l'archiviazione di rete o di integrare una stampante o uno scanner nel network domestico. Grazie alle prestazioni VPN elevate con WireGuard e al routing ottimizzato per applicazioni ad alto consumo di dati, come il gaming e le videochiamate simultanee, il FRITZ!Box 4690 è il compagno ideale per chi cerca un'esperienza di navigazione perfetta.

