I videoproiettori Epson sono ora compatibili con Apple AirPlay 2 e Apple HomeKit

Epson ha annunciato che la nuova gamma di videoproiettori recentemente annunciata supporta completamente le funzionalita Apple AirPlay 2 e Apple HomeKit, che sono preinstallate e pronte all'uso su modelli selezionati. Questa evoluzione risponde alla crescente domanda esistente negli istituti scolastici, nelle aziende e negli ambienti domestici per lo streaming semplificato di contenuti su grandi schermi.

Apple AirPlay 2 consente alle persone di eseguire lo streaming di video e audio dal proprio iPhone, iPad o Mac direttamente su un proiettore per guardare film e programmi dalle loro app preferite o da Safari, per condividere foto con tutti i presenti nell'ambiente o riprodurre musica e podcast sul videoproiettore e sugli altri altoparlanti AirPlay presenti in casa, il tutto in perfetta sincronia.

Inoltre, grazie alla tecnologia Apple HomeKit, le persone possono controllare in modo semplice e sicuro i videoproiettori compatibili con Apple Home, abilitando funzioni come l'accensione e lo spegnimento del videoproiettore tramite l'app Apple Home e Siri su iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini o Mac.

I modelli di videoproiettori Epson compatibili

EB-FH18, EB-FH54, EB-994F, EB-L890E, EB-L795SE, EB-L790SU, EB-L890U, EB-L895U, EB-L790U, EB-L690U, EB-L690SU, EB-L695SU.

