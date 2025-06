La nuova app Apple Games: un hub personalizzato per i videogiochi e per giocare in compagnia

L’utente può lanciare una sfida selezionando persone amiche o contatti specifici. Che si tratti di vedere chi sopravvive a più orde di nemici in Thronefall o chi ottiene il punteggio più alto della settimana in Skate City: New York, le sfide portano la competizione ad un nuovo livello.L’app Games introduce nuove funzioni per aiutare chi sviluppa app a tenere informata la propria base di utenti sugli ultimi aggiornamenti del gioco e sugli eventi da non perdere. Nell’app, le pagine del gioco prendono vita mettendo in evidenza le ultime novità per quel titolo specifico. Ogni utente potrà vedere in primo piano le informazioni più rilevanti sui titoli a cui gioca attivamente, come aggiornamenti, eventi live e attività delle persone che conosce.A partire da oggi, l’app Games può essere testata tramite l’Apple Developer Program, all’indirizzo developer.apple.com . La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com/it . L’app Games sarà disponibile con il lancio di iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe in autunno come aggiornamento software gratuito.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita