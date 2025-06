Apple rende gli AirPods più versatili

Apple ha presentato in anteprima la registrazione audio di qualità professionale e il controllo da remoto della fotocamera, due funzioni per AirPods 4, AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore ed AirPods Pro 2 che offrono nuovi modi per acquisire contenuti e migliorano la qualità delle comunicazioni. Gli aggiornamenti alla registrazione audio permettono a chi crea contenuti di registrare tracce vocali di qualità professionale ovunque ci si trovi e di far partire o interrompere una registrazione video a distanza semplicemente premendo lo stelo degli AirPods. E grazie ai vantaggi di “Isolamento vocale”, le chiamate sono ancora più nitide, con una migliore qualità della voce.

Con la registrazione audio di qualità professionale, la creazione di contenuti raggiunge un nuovo livello. Chi fa interviste, registra podcast, canta e, in generale, altri tipi di creator, può registrare i propri contenuti con una qualità del suono superiore ovunque si trovi, anche in ambienti rumorosi, grazie a “Isolamento vocale”. Il chip H2, i microfoni beamforming e l’audio computazionale offrono una trama vocale più naturale e voci più nitide nelle telefonate con iPhone, nelle chiamate FaceTime e nelle app che usano CallKit. La registrazione audio di qualità professionale e la qualità delle chiamate migliorata funzionano su iPhone, iPad e Mac, e supportano anche le app Fotocamera e Memo vocali, la dettatura in Messaggi, app di videoconferenza come Webex e app fotografiche di terze parti compatibili.

Con il controllo da remoto della fotocamera, acquisire contenuti è più facile che mai. Chi crea contenuti può scattare una foto o far partire una registrazione video tenendo premuto lo stelo degli AirPods quando usa l’app Fotocamera o un’app fotografica di terze parti compatibile su iPhone o iPad; per interromperla basterà ripetere il gesto. Le nuove funzioni permettono a chi ama riprendersi mentre canta o balla di eseguire facilmente una performance in sync con una colonna sonora, registrando contemporaneamente il video.

Tutte queste funzioni possono essere testate tramite l’Apple Developer Program, all’indirizzo developer.apple.com. La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com/it. Le nuove funzioni degli AirPods 4, AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore e AirPods Pro 2 saranno disponibili in autunno come aggiornamento firmware gratuito con iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26. Le funzioni descritte possono subire modifiche.

