Canon rafforza la collaborazione con Apple per la realtà virtuale 3D

Canon ha annunciato che due dei suoi obiettivi RF per video VR 3D — il RF 5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE (lanciato a dicembre 2021) e il RF-S 3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE (lanciato a giugno 2024) — saranno compatibili con l’“Apple Projected Media Profile” (APMP), un profilo video QuickTime supportato dal visore Apple Vision Pro, sviluppato da Apple Inc1.

Canon ha inoltre comunicato che renderà compatibile anche l’obiettivo RF-S 7.8mm F4 STM DUAL (lanciato a novembre 2024) con il formato “foto spaziale”, contribuendo così all’espansione del mercato della realtà virtuale 3D attraverso una collaborazione sempre più stretta con Apple.

Il sistema EOS VR è stato introdotto da Canon nel 2021 per la produzione di video in realtà virtuale, rispondendo alle esigenze di settori come l’intrattenimento, il turismo e l’istruzione. A giugno 2024, Canon ha presentato l’obiettivo RF-S7.8mm F4 STM DUAL, in grado di registrare “video spaziali”, ovvero filmati tridimensionali con profondità, compatibili con Apple Vision Pro. Questi sviluppi hanno ampliato le possibilità espressive nel campo della VR 3D.

In occasione della Worldwide Developers Conference (WWDC) del 9 giugno 2025, Apple ha annunciato visionOS 26, il nuovo sistema operativo per Apple Vision Pro. In concomitanza, Canon ha confermato che i suoi obiettivi RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE e RF-S3.9mm F3.5 STM DUAL FISHEYE supporteranno nativamente il formato APMP, che sarà integrato in visionOS 26, previsto per la seconda metà del 2025. I video realizzati con questi obiettivi e fotocamere compatibili potranno essere convertiti in formato APMP tramite l’applicazione EOS VR Utility, offrendo agli utenti un’esperienza immersiva di alta qualità con Apple Vision Pro2.

Grazie a un aggiornamento dell’app EOS VR Utility3, l’obiettivo RF-S7.8mm F4 STM DUAL potrà gestire non solo i video spaziali, ma anche le foto spaziali, immagini tridimensionali statiche che trasmettono un senso di profondità, se utilizzate con le fotocamere mirrorless EOS R7 (giugno 2022) ed EOS R50 V (maggio 2025). Inoltre, da metà luglio 2025, anche la EOS R50 (marzo 2023) sarà resa compatibile con il sistema EOS VR tramite un aggiornamento firmware, abilitando sia la registrazione di video che di foto spaziali.

