Primark sceglie l’Italia per il lancio della sua prima app

In occasione del lancio della sua prima app, Primark presenta i risultati di una ricerca condotta con YouGov*, secondo cui due italiani su tre (il 65%) pianificano i propri acquisti prima di recarsi in negozio, mentre il 48% afferma che le app sono fondamentali per prendere decisioni d’acquisto.

La ricerca, che analizza abitudini di acquisto e preferenze dei consumatori italiani, ha rilevato che il 46% degli intervistati apprezza avere sul proprio smartphone l’app del proprio brand preferito, percentuale che sale al 54% tra le donne.

L’indagine rivela, inoltre, come gli italiani siano sempre più orientati verso app che rendono lo shopping più organizzato e consapevole: quasi la metà degli intervistati (48%) desidera sapere in anticipo quali prodotti o collezioni sono disponibili in negozio, in particolare la disponibilità della propria taglia, prima di recarvisi fisicamente. Ancora, il 49% delle persone apprezza la possibilità di salvare gli articoli preferiti per trarne ispirazione, percentuale che sale al 55% per le donne.

Analizzando le differenze nelle abitudini di acquisto tra le varie aree d’Italia, nel Nord-Ovest l’uso delle app per lo shopping è meno diffuso, con solo il 39% dei consumatori che dichiara di averle sul proprio smartphone, rispetto alla media nazionale del 46%. Tuttavia, l’utilizzo delle app una volta scaricate è simile in tutte le regioni italiane.

La ricerca ha anche esaminato le percezioni delle persone riguardo ai prodotti più popolari, rivelando che il 25% degli italiani è interessato a ciò che è di tendenza online. Di questi, il 9% ha addirittura pianificato un viaggio appositamente per acquistare un prodotto popolare.

La ricerca evidenzia come lo shopping vada ben oltre il semplice acquisto. Più di 7 persone su 10 (71%) hanno dichiarato di prendere in considerazione un viaggio per recarsi nel loro negozio preferito, accompagnati da un partner (54%), dagli amici (45%) o dai figli (24%), a conferma del crescente valore del social shopping e delle esperienze positive in punto vendita. Nel caso specifico dei clienti Primark, l’85% pianifica un viaggio dedicato allo shopping e il 26% è disposto a viaggiare per più di un’ora per raggiungere uno dei negozi Primark presenti nel Bel Paese.

L’app Primark introduce una serie di funzionalità che migliorano l’esperienza d’acquisto:

Notifiche personalizzate , una funzione esclusiva dell’app che consente ai consumatori di ricevere alert sui nuovi arrivi, le collezioni e aggiornamenti esclusivi.

, una funzione esclusiva dell’app che consente ai consumatori di ricevere alert sui nuovi arrivi, le collezioni e aggiornamenti esclusivi. Esperienza di navigazione migliorata renderà possibile esplorare con facilità le ultime collezioni Primark, le tendenze e le ispirazioni di moda.

renderà possibile esplorare con facilità le ultime collezioni Primark, le tendenze e le ispirazioni di moda. Funzione controllo disponibilità per verificare immediatamente se un articolo è disponibile nel negozio Primark selezionato.

per verificare immediatamente se un articolo è disponibile nel negozio Primark selezionato. Localizzatore di negozi e relative informazioni per individuare facilmente il negozio Primark più vicino e controllare gli orari di apertura.

per individuare facilmente il negozio Primark più vicino e controllare gli orari di apertura. La funzione Preferiti per salvare i prodotti preferiti e creare liste di acquisto per le visite in negozio.

per salvare i prodotti preferiti e creare liste di acquisto per le visite in negozio. Esperienza utente senza interruzioni con un design intuitivo per una navigazione rapida e un facile accesso ai prodotti più recenti di Primark.

con un design intuitivo per una navigazione rapida e un facile accesso ai prodotti più recenti di Primark. Aggiornamenti e promozioni esclusive così che gli utenti saranno i primi a conoscere offerte speciali e campagne stagionali.

Il lancio della sua prima app in Italia rafforza l'impegno di Primark nel continuare a investire nel Paese, rispondendo alla crescente richiesta di coinvolgimento digitale degli italiani, mantenendo al contempo il negozio fisico al centro dell'esperienza di acquisto Primark.