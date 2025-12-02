A dicembre le nuove offerte top di iliad

iliad ha annunciato le offerte mobile TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS, disponibili fino al 15 gennaio 2026.

Le offerte prevedono un costo di attivazione una tantum di 9,99€ e possono essere attivate fino al 15 gennaio 2026 sia per i nuovi utenti che in upgrade per chi è già utente iliad.

Le offerte nel dettaglio:

TOP 250 PLUS : l’offerta prevede minuti e SMS illimitati e 250 GB di traffico dati per l’Italia su rete 4G/4G+ e 5G al prezzo di 9,99 € al mese . Per l’Europa, 25 giga extra dedicati al roaming per navigare anche fuori dai confini nazionali senza pensieri.

: l’offerta prevede minuti e SMS illimitati e su rete 4G/4G+ e 5G al prezzo di . Per l’Europa, per navigare anche fuori dai confini nazionali senza pensieri. TOP 300 PLUS: con 300 GB di traffico dati per l’Italia, minuti e SMS illimitati su rete 4G/4G+ e 5G al prezzo di 11,99 € al mese. Per l’Europa sono disponibili 30 giga extra dedicati al roaming.

Le nuove offerte consentono inoltre di accedere allosconto sulla fibra iliad, con iliadbox e iliadbox super.

Per chi attiva un’offerta entro il 27 dicembre resta attivo anche il concorsoInstant Win, con kit del tifoso e maglie autografate della Serie A Enilive, mentre gli utenti già iliad possono partecipare al concorsoVinci il calcio con iliad.