A dicembre le nuove offerte top di iliad

Fino al 15 gennaio 2026 disponibili le TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS di iliad.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 02/12/2025

Digital Life

iliad ha annunciato le offerte mobile TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS, disponibili fino al 15 gennaio 2026

Le offerte prevedono un costo di attivazione una tantum di 9,99€ e possono essere attivate fino al 15 gennaio 2026 sia per i nuovi utenti che in upgrade per chi è già utente iliad.

Le offerte nel dettaglio:

  • TOP 250 PLUS: l’offerta prevede minuti e SMS illimitati e 250 GB di traffico dati per l’Italia su rete 4G/4G+ e 5G al prezzo di 9,99 al mese. Per l’Europa, 25 giga extra dedicati al roaming per navigare anche fuori dai confini nazionali senza pensieri.
  • TOP 300 PLUS: con 300 GB di traffico dati per l’Italia, minuti e SMS illimitati su rete 4G/4G+ e 5G al prezzo di 11,99 al mese. Per l’Europa sono disponibili 30 giga extra dedicati al roaming.

Le nuove offerte consentono inoltre di accedere allosconto sulla fibra iliad, con iliadbox e iliadbox super.

Per chi attiva un’offerta entro il 27 dicembre resta attivo anche il concorsoInstant Win, con kit del tifoso e maglie autografate della Serie A Enilive, mentre gli utenti già iliad possono partecipare al concorsoVinci il calcio con iliad.



