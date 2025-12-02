A dicembre le nuove offerte top di iliad

Fino al 15 gennaio 2026 disponibili le TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS di iliad.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 02/12/2025
iliad ha annunciato le offerte mobile TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS, disponibili fino al 15 gennaio 2026.
Le offerte prevedono un costo di attivazione una tantum di 9,99€ e possono essere attivate fino al 15 gennaio 2026 sia per i nuovi utenti che in upgrade per chi è già utente iliad.
Le offerte nel dettaglio:
Le nuove offerte consentono inoltre di accedere allosconto sulla fibra iliad, con iliadbox e iliadbox super.
Per chi attiva un’offerta entro il 27 dicembre resta attivo anche il concorsoInstant Win, con kit del tifoso e maglie autografate della Serie A Enilive, mentre gli utenti già iliad possono partecipare al concorsoVinci il calcio con iliad.