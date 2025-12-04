Apple: il prossimo anno John Giannandrea lascerà l'azienda

Apple ha annunciato che John Giannandrea, Senior Vice President for Machine Learning and AI Strategy di Apple, lascerà il suo incarico e ricoprirà il ruolo di consulente per l’azienda prima di andare in pensione nella primavera del 2026.

Apple ha inoltre reso noto che il ricercatore AI Amar Subramanya è entrato a far parte dell’azienda in qualità di Vice President of AI, sotto la supervisione di Craig Federighi. Subramanya sarà responsabile di aree di importanza cruciale, tra cui Apple Foundation Models, la ricerca nel campo del machine learning, e la sicurezza e la valutazione nel campo AI. Le altre funzioni del dipartimento di Giannandrea passeranno a Sabih Khan ed Eddy Cue per un migliore allineamento con dipartimenti simili.

Dal suo ingresso in Apple nel 2018, Giannandrea ha svolto un ruolo chiave nella strategia dell’azienda in materia di intelligenza artificiale e machine learning, creando un team di altissimo livello e guidandolo nello sviluppo e nell’implementazione di tecnologie AI fondamentali. Attualmente il team è responsabile dei settori Apple Foundation Models, Search and Knowledge, Machine Learning Research e AI Infrastructure.

Subramanya porta in Apple un bagaglio di esperienza molto ricco: recentemente ha ricoperto il ruolo di Corporate Vice President of AI di Microsoft e in precedenza ha lavorato per 16 anni presso Google come Head of Engineering per Gemini Assistant.

“Siamo grati a John per il ruolo che ha svolto nel costruire e portare avanti il nostro lavoro nell’ambito dell’AI, perché ha aiutato Apple a continuare a innovare e ad arricchire la vita di ogni utente”, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “L’AI è da tempo al centro della strategia di Apple e siamo felici di dare il benvenuto ad Amar nel team dirigenziale di Craig e di poter contare sulla sua straordinaria competenza in materia. Oltre ad ampliare il suo team e le sue responsabilità nel settore AI con l’arrivo di Amar, Craig ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere i nostri sforzi nel campo dell’intelligenza artificiale, supervisionando il nostro lavoro per offrire una versione più personalizzata di Siri il prossimo anno”.

Grazie alle basi gettate da Giannandrea, alla supervisione ampliata di Federighi e alla profonda esperienza di Subramanya nel promuovere tecnologie AI di nuova generazione, Apple è pronta ad accelerare il proprio lavoro per offrire esperienze intelligenti, affidabili e profondamente personali.