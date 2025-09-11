▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Osservatorio Trovaprezzi.it: calano smartphone ed elettrodomestici, crescono benessere e tempo libero

Il consumatore digitale italiano appare sempre più maturo, orientato a salute, convivialità e vita quotidiana.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 15/09/2025

Digital Life

Il 2025 segna un punto di svolta per i consumi digitali degli italiani. L’analisi del primo semestre condotta da Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi leader in Italia, mostra come l’e-commerce stia progressivamente uscendo da una fase “tech-centrica” per aprirsi a un paniere di acquisti diversificato, dove la salute, il benessere, la casa e il tempo libero stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante.

Se le categorie legate al benessere si confermano centrali, con la categoria Integratori e Vitamine che guida la classifica con il 10,95% delle ricerche totali e una crescita del 14,2% rispetto al 2024, non meno significativo è il risultato dei prodotti per la salute, che registrano un incremento dell’11,6%. A questi trend consolidati si affiancano anche nuove dinamiche: l’exploit della categoria Accessori e Ricambi Auto, cresciuta dell’89%, testimonia l’attenzione crescente verso prodotti legali alla mobilità e la manutenzione, mentre la sorprendente performance di Tè, Caffè e Solubili (+46,6%) evidenzia come anche il food & beverage, storicamente poco rappresentato nell’e-commerce, stia conquistando uno spazio di primo piano.

La crescita di Prodotti Ortopedici (+39%), insieme a Ferramenta (+38,3%), Materiale Elettrico (+38,2%) e Arredo Bagno (+36,7%), rafforza il quadro di un consumatore che guarda non solo al benessere personale ma anche al miglioramento degli spazi domestici e alla cura della propria quotidianità.

Parallelamente, non mancano segnali di battuta d’arresto in altre categorie che per anni hanno rappresentato il cuore pulsante dell’e-commerce italiano. La categoria Cellulari e Smartphone ha registrato un calo del 26,4% nelle ricerche, seguita a ruota da Frigoriferi e Congelatori (-25%), Lavatrici e Asciugatrici (-24,6%), Notebook (-20,4%), Aspirapolvere e Pulitrici (-22,4%), Forni (-25,4%) e Cucine e Piani cottura (-21,7%). Tutti segnali che rimandano a un rallentamento della spinta propulsiva dei grandi elettrodomestici e della tecnologia, probabilmente legato a cicli di sostituzione già avviati.

Il profilo del consumatore digitale italiano, invece, si conferma variegato ma con caratteristiche precise. La fascia d’età più attiva è quella 35-44 anni (23,23%), seguita dai 45-54enni (22,12%) e dai 25-34enni (21,05%), delineando un pubblico maturo, consapevole e con buona capacità di spesa. Sul fronte del genere si registra un sostanziale equilibrio, con una leggera prevalenza maschile (50,59% contro 49,41% di donne). Geograficamente, la Lombardia resta il cuore dell’e-commerce con il 32,32% delle ricerche totali, seguita da Lazio (13,87%), Campania (8,06%) ed Emilia-Romagna (6,85%), a conferma di un mercato che continua a concentrarsi nelle aree più popolose e digitalmente attive.

“La dinamica dell’e-commerce italiano nel primo semestre 2025 mette in evidenza un consumatore che evolve verso scelte d’acquisto più consapevoli e orientate al benessere personale e domestico. L’espansione delle categorie legate alla salute e al benessere, food & beverage e articoli per la cura della casa riflette un mercato in crescita e diversificato, capace di rispondere a nuove esigenze di qualità della vita. Allo stesso tempo, la flessione nelle ricerche di grandi elettrodomestici e tecnologia suggerisce una fase di maturazione e stabilizzazione del mercato, con cicli di sostituzione meno frequenti. Il profilo del consumatore digitale, maturo, equilibrato nei generi e concentrato nelle aree più popolate e digitalmente avanzate, conferma un settore in trasformazione ma solido, pronto ad adattarsi alle nuove priorità degli italiani.” conclude Dario Rigamonti, CEO di Trovaprezzi.it



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Digital divide: 2,6 miliardi di persone nel...
Digital Life
Dirette e video privati da 2.000 videocamere in...
Digital Life
Apple svela Final Cut Camera 2.0
Digital Life
Parteasy, in Lombardia al via la prenotazione...
Digital Life
Primark sceglie l’Italia per il lancio della...
Digital Life
Amzon: il servizio di consegna della spesa con...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.