Osservatorio Trovaprezzi.it: calano smartphone ed elettrodomestici, crescono benessere e tempo libero

Il 2025 segna un punto di svolta per i consumi digitali degli italiani. L’analisi del primo semestre condotta da Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi leader in Italia, mostra come l’e-commerce stia progressivamente uscendo da una fase “tech-centrica” per aprirsi a un paniere di acquisti diversificato, dove la salute, il benessere, la casa e il tempo libero stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante.

Se le categorie legate al benessere si confermano centrali, con la categoria Integratori e Vitamine che guida la classifica con il 10,95% delle ricerche totali e una crescita del 14,2% rispetto al 2024, non meno significativo è il risultato dei prodotti per la salute, che registrano un incremento dell’11,6%. A questi trend consolidati si affiancano anche nuove dinamiche: l’exploit della categoria Accessori e Ricambi Auto, cresciuta dell’89%, testimonia l’attenzione crescente verso prodotti legali alla mobilità e la manutenzione, mentre la sorprendente performance di Tè, Caffè e Solubili (+46,6%) evidenzia come anche il food & beverage, storicamente poco rappresentato nell’e-commerce, stia conquistando uno spazio di primo piano.

La crescita di Prodotti Ortopedici (+39%), insieme a Ferramenta (+38,3%), Materiale Elettrico (+38,2%) e Arredo Bagno (+36,7%), rafforza il quadro di un consumatore che guarda non solo al benessere personale ma anche al miglioramento degli spazi domestici e alla cura della propria quotidianità.

Parallelamente, non mancano segnali di battuta d’arresto in altre categorie che per anni hanno rappresentato il cuore pulsante dell’e-commerce italiano. La categoria Cellulari e Smartphone ha registrato un calo del 26,4% nelle ricerche, seguita a ruota da Frigoriferi e Congelatori (-25%), Lavatrici e Asciugatrici (-24,6%), Notebook (-20,4%), Aspirapolvere e Pulitrici (-22,4%), Forni (-25,4%) e Cucine e Piani cottura (-21,7%). Tutti segnali che rimandano a un rallentamento della spinta propulsiva dei grandi elettrodomestici e della tecnologia, probabilmente legato a cicli di sostituzione già avviati.

Il profilo del consumatore digitale italiano, invece, si conferma variegato ma con caratteristiche precise. La fascia d’età più attiva è quella 35-44 anni (23,23%), seguita dai 45-54enni (22,12%) e dai 25-34enni (21,05%), delineando un pubblico maturo, consapevole e con buona capacità di spesa. Sul fronte del genere si registra un sostanziale equilibrio, con una leggera prevalenza maschile (50,59% contro 49,41% di donne). Geograficamente, la Lombardia resta il cuore dell’e-commerce con il 32,32% delle ricerche totali, seguita da Lazio (13,87%), Campania (8,06%) ed Emilia-Romagna (6,85%), a conferma di un mercato che continua a concentrarsi nelle aree più popolose e digitalmente attive.

“La dinamica dell’e-commerce italiano nel primo semestre 2025 mette in evidenza un consumatore che evolve verso scelte d’acquisto più consapevoli e orientate al benessere personale e domestico. L’espansione delle categorie legate alla salute e al benessere, food & beverage e articoli per la cura della casa riflette un mercato in crescita e diversificato, capace di rispondere a nuove esigenze di qualità della vita. Allo stesso tempo, la flessione nelle ricerche di grandi elettrodomestici e tecnologia suggerisce una fase di maturazione e stabilizzazione del mercato, con cicli di sostituzione meno frequenti. Il profilo del consumatore digitale, maturo, equilibrato nei generi e concentrato nelle aree più popolate e digitalmente avanzate, conferma un settore in trasformazione ma solido, pronto ad adattarsi alle nuove priorità degli italiani.” conclude Dario Rigamonti, CEO di Trovaprezzi.it