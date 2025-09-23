▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
VodafoneThree UK sceglie Ericsson per la sua rete di nuova generazione

La tecnologia Ericsson 5G Standalone consentirà a VodafoneThree di realizzare una rete affidabile e ad alte prestazioni, che aiuterà la digitalizzazione di imprese e industrie del Regno Unito.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 24/09/2025

Digital Life

Ericsson realizzerà la maggior parte della rete mobile di nuova generazione dell’operatore britannico VodafoneThree – inclusa l’intera core network- nell’ambito di una partnership del valore di 12,5 miliardi di corone svedesi* (quasi 1 miliardo di sterline o 1,3 miliardi di dollari) e della durata di 8 anni, nel quadro di una delle più grandi iniziative di consolidamento della rete in Europa.

Oltre a diventare l’unico fornitore di tecnologie core network per il Regno Unito, i prodotti e le soluzioni software Ericsson Radio System alimenteranno anche una parte significativa della rete radio potenziata di VodafoneThree.

La partnership principale prevede il deployment dell’hardware, del software e delle soluzioni di rete Ericsson 5G Standalone (5G SA). Oltre a servire una quota significativa della base clienti di mobile broadband dell’operatore (attualmente quasi 29 milioni di utenti), le elevate prestazioni e le capacità di programmabilità di Ericsson 5G SA permetteranno a VodafoneThree di guidare la digitalizzazione del Regno Unito attraverso una connettività differenziata per imprese e industrie, abilitata da AI, automazione e realtà aumentata e virtuale.

La connettività radio e core Ericsson darà copertura esclusiva alle quattro città capitali del Regno Unito – Londra, Edimburgo, Cardiff e Belfast – e ad altri grandi centri abitati tra cui Leeds, Sheffield, Bristol, Aberdeen, Hull e Bournemouth. Le prime implementazioni saranno avviate a breve. VodafoneThree ha l’obiettivo di offrire copertura 5G SA al 99,95% della popolazione nel Regno Unito entro il 2034.



