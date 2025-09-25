Apple lancia un progetto per ripristinare una foresta di sequoie in California

Apple ha annunciato un nuovo investimento a favore del ripristino e della gestione sostenibile di una foresta di sequoie produttiva in California, in collaborazione con The Conservation Fund. Il progetto forestale rientra nell’ambito dell’ampia iniziativa Restore Fund dell’azienda, che al momento sostiene una ventina di progetti di agricoltura conservativa e rigenerativa in sei continenti.

“Siamo felici di contribuire alla protezione delle caratteristiche sequoie costali della California nell’ambito della nostra iniziativa Restore Fund in costante espansione” ha commentato Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives di Apple. “Le foreste sono tra le tecnologie più potenti che abbiamo per eliminare l’anidride carbonica dall’atmosfera. I nostri investimenti globali a favore dell’ambiente stanno sfruttando questa tecnologia, supportando allo stesso tempo le comunità, stimolando le economie locali e migliorando la biodiversità in ecosistemi di tutto il mondo.”

L’iniziativa Restore Fund ha l’obiettivo di aumentare gli investimenti globali nella rimozione del carbonio mediante meccanismi naturali. Da quando è stata lanciata nel 2021, con Goldman Sachs e Conservation International, Apple ha esteso l’iniziativa nel 2023 con l’aggiunta di un nuovo fondo gestito da Climate Asset Management, e poi nel 2025 con ulteriori investimenti diretti di Apple in progetti per il ripristino delle risorse naturali negli Stati Uniti e in America Latina. Anche TSMC e Murata, fornitori di Apple, hanno investito nel fondo.

Gli investimenti di Apple nella natura giocano un ruolo importante nell’ambito di Apple 2030, l’ambizioso piano dell’azienda di raggiungere la neutralità carbonica in tutta la propria impronta ambientale entro la fine di questo decennio. A questo scopo, Apple sta lavorando per ridurre le sue emissioni globali del 75% rispetto al 2015, e ha già superato il 60%. Per compensare le emissioni rimanenti, Apple sta usando carbon credit frutto di progetti di alta qualità per la rimozione dell’anidride carbonica, dando priorità a soluzioni per il ripristino delle risorse naturali per via della loro scalabilità e dei numerosi vantaggi associati. Entro il 2030, l’azienda e i suoi fornitori puntano a eliminare ogni anno 9,6 milioni di tonnellate di carbonio dall’atmosfera attraverso i progetti in corso in varie parti del mondo.

Con il progetto per la salvaguardia della foresta di sequoie, Apple ha investito nel ripristino e nella gestione sostenibile della Gualala River Forest nella Mendocino County, California. L’iniziativa è frutto di una collaborazione con The Conservation Fund, un’organizzazione no profit con sede negli Stati Uniti che acquista foreste e altre aree a rischio per tutelarle dal degrado. Dal 2004, l’organizzazione ha protetto oltre 120.000 acri di area forestale californiana nella regione delle sequoie.

Attraverso l’iniziativa Restore Fund e i contributi a comunità e gruppi ambientalisti, Apple ha investito e supportato decine di progetti di rimozione del carbonio basati sulla natura, sull’agricoltura rigenerativa e sulla conservazione innovativa in Africa, Asia, Australia, Europa, Nord America e Sud America.