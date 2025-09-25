TheFork lancia la ricerca ristoranti potenziata dall’AI

Grazie all’Intelligenza Artificiale, gli utenti possono trovare il locale perfetto semplicemente scrivendo o pronunciando le proprie preferenze, ricevendo in risposta suggerimenti personalizzati basati su recensioni, menù, foto e offerte.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 29/09/2025
TheFork compie un nuovo importante passo verso il futuro della scoperta gastronomica con il lancio su larga scala della sua ricerca potenziata tramite l’IA, che permette all’utente di digitare o pronunciare a voce ciò che sta cercando. In risposta alla richiesta, l’IA propone suggerimenti altamente personalizzati, sfruttando tutte le informazioni disponibili su TheFork, dalle recensioni ai menù, fino a foto e offerte. Per esempio, l’utente può chiedere “Mostrami una buona pizzeria qui vicino con una bella terrazza, musica dal vivo e uno sconto del 50%” oppure “Buoni ristoranti di sushi che accettano Yums”.
Questa nuova funzionalità elimina la necessità di filtri complessi, permette la ricerca di offerte speciali e, soprattutto, semplifica la scelta, rendendo facile e immediato trovare il posto giusto.
La ricerca basata sull'IA sta rapidamente diventando lo standard per chi cerca ristoranti. In futuro, TheFork punta a integrarla con la ricerca classica, assicurando che ogni richiesta, dalle più semplici alle più complesse, porti sempre al ristorante perfetto.
Ciò che distingue TheFork è che le risposte fornite dall’IA si basano sulle recensioni autentiche e affidabili della community. Questa combinazione di consigli reali e innovazione tecnologica rende i risultati non solo pertinenti, ma soprattutto affidabili, dando agli utenti maggiore sicurezza nella scelta.
L’obiettivo di TheFork è semplificare il modo in cui le persone interagiscono con i ristoranti, combinando l’importanza delle raccomandazioni della community con l’intelligenza dell’IA. Il risultato è un nuovo modo di cercare il ristorante giusto per ogni occasione. L’utente può:· Esprimersi in modo diretto: che stia parlando o scrivendo, può comunicare chiaramente ciò che desidera. · Ricevere suggerimenti personalizzati: l’IA fornisce consigli su misura, basati sulle recensioni verificate della community e sulla capacità di cogliere le sue reali preferenze. · Trovare ispirazione: se non sa bene cosa cercare, l’app propone nuove idee e suggerimenti.