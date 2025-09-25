TheFork lancia la ricerca ristoranti potenziata dall’AI

TheFork compie un nuovo importante passo verso il futuro della scoperta gastronomica con il lancio su larga scala della sua ricerca potenziata tramite l’IA, che permette all’utente di digitare o pronunciare a voce ciò che sta cercando. In risposta alla richiesta, l’IA propone suggerimenti altamente personalizzati, sfruttando tutte le informazioni disponibili su TheFork, dalle recensioni ai menù, fino a foto e offerte. Per esempio, l’utente può chiedere “Mostrami una buona pizzeria qui vicino con una bella terrazza, musica dal vivo e uno sconto del 50%” oppure “Buoni ristoranti di sushi che accettano Yums”.

Questa nuova funzionalità elimina la necessità di filtri complessi, permette la ricerca di offerte speciali e, soprattutto, semplifica la scelta, rendendo facile e immediato trovare il posto giusto.

La ricerca basata sull'IA sta rapidamente diventando lo standard per chi cerca ristoranti. In futuro, TheFork punta a integrarla con la ricerca classica, assicurando che ogni richiesta, dalle più semplici alle più complesse, porti sempre al ristorante perfetto.

Ciò che distingue TheFork è che le risposte fornite dall’IA si basano sulle recensioni autentiche e affidabili della community. Questa combinazione di consigli reali e innovazione tecnologica rende i risultati non solo pertinenti, ma soprattutto affidabili, dando agli utenti maggiore sicurezza nella scelta.

L’obiettivo di TheFork è semplificare il modo in cui le persone interagiscono con i ristoranti, combinando l’importanza delle raccomandazioni della community con l’intelligenza dell’IA. Il risultato è un nuovo modo di cercare il ristorante giusto per ogni occasione. L’utente può: