Un nuovo sito e-commerce per Mondadori Store

Il sito presenta un rinnovato hub eventi, per esplorare facilmente il calendario di presentazioni, incontri con autori e firmacopie organizzati in tutta Italia.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 01/10/2025

Digital Life

Mondadori Retail ha presentato il nuovo sito di e-commerce Mondadoristore.it: la piattaforma, caratterizzata da una veste rinnovata, prestazioni potenziate e una user experience profondamente evoluta, rappresenta un importante passo nella strategia di sviluppo e di innovazione digitale della società del Gruppo Mondadori che gestisce la più estesa rete di librerie in Italia.

Il nuovo sito Mondadoristore.it è stato ripensato completamente in ottica mobile first, con un design innovativo e funzionale che assicura navigazione fluida, tempi di caricamento ridotti e contenuti ottimizzati per tutti i dispositivi. Un’interfaccia chiara e accessibile consente agli utenti di esplorare l’offerta in modo rapido e preciso.

L’intero processo di acquisto si conclude in pochi click, dall’opzione rapida di social login, alla scelta della libreria preferita come punto di ritiro fino al controllo della spedizione, tutto in pochi e semplici passaggi. Grazie all’integrazione tra e-commerce e rete fisica è possibile scegliere il proprio libro, pagarlo online e ritirare l’ordine in tutte le oltre 500 librerie della rete di Mondadori Store.

Il sito introduce inoltre un rinnovato hub eventi, per esplorare facilmente il calendario di presentazioni, incontri con autori e firmacopie organizzati in tutta Italia. Gli utenti possono filtrare gli appuntamenti per autore, titolo o libreria, restando sempre aggiornati sulle iniziative culturali più vicine o seguendo i propri autori preferiti.

Grazie alla nuova funzionalità wishlist, ogni utente può creare e condividere librerie virtuali per sé e per ispirare amici e familiari, alimentando la passione per la lettura in modo social e partecipativo.



