Qualcomm presenta i nuovi Snapdragon X2 Elite Extreme e Snapdragon X2 Elite

Qualcomm Technologies, Inc. presenta Snapdragon X2 Elite Extreme e Snapdragon X2 Elite, le nuove piattaforme premium di ultima generazione all’interno del portfolio Snapdragon X Series. Con prestazioni superiori, autonomia prolungata e intelligenza artificiale rivoluzionaria, questi processori rappresentano i chip più potenti, veloci ed efficienti per PC Windows.

Snapdragon X2 Elite Extreme, progettato per PC ultra-premium, è in grado di gestire esperienze di intelligenza artificiale avanzata, analisi di dati ad alta intensità computazionale, editing multimediale professionale e ricerca scientifica. Utenti esperti, creator professionisti e produttori possono ora affrontare carichi di lavoro complessi e di livello avanzato su PC sottili e leggeri, sia in connessione fissa che mobile.

Extreme offre le prestazioni più veloci ed efficienti dal punto di vista energetico per Windows, con una CPU fino al 75% più veloce rispetto alla concorrenza a pari consumo energetico. La nuova architettura GPU Qualcomm Adreno garantisce un aumento di 2,3 volte delle prestazioni per watt e dell’efficienza energetica rispetto alla generazione precedente. La NPU Qualcomm Hexagon dispone di 80 TOPS di capacità di elaborazione AI – la più grande e veloce al mondo per laptop – per supportare esperienze di intelligenza artificiale simultanee nei PC Copilot+.

Snapdragon X2 Elite garantisce un multitasking performante e fluido, in grado di gestire carichi di lavoro intensivi per produttività, creatività e intrattenimento sui PC premium.

La piattaforma assicura fino al 31% di prestazioni più veloci alla potenza ISO, consumando fino al 43% di energia in meno rispetto alla generazione precedente. La NPU da 80 TOPS è progettata per supportare Copilot+ e le esperienze simultanee di intelligenza artificiale.

Gli utenti possono sfruttare tutte queste funzionalità anche su dispositivi sottili e leggeri, mantenendo un’ottima autonomia anche senza essere collegati al caricabatterie.

I dispositivi alimentati da Snapdragon X2 Elite saranno disponibili nella prima metà del 2026.