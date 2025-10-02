Amazon dichiara guerra a Temu con Haul: migliaia di prodotti a 20 euro o meno

Dopo il lancio negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania, ora Amazon Haul è disponibile anche in Italia: il servizio offre migliaia di prodotti a 20€ o meno, la maggior parte sotto i 10€ e alcuni a partire da soli 1€, per permettere ai clienti di fare acquisti a prezzi incredibili.

Amazon Haul è disponibile tramite la shopping app di Amazon e su desktop, e include migliaia di prodotti in diverse categorie, tra cui moda, casa, lifestyle e molto altro. Gli ordini effettuati su Amazon Haul arriveranno in due settimane o meno.

Sono inoltre previsti risparmi aggiuntivi: 5% sugli ordini Amazon Haul superiori a 30€ e 10% sugli ordini Amazon Haul oltre i 50€. La consegna è gratuita per ordini Amazon Haul pari o superiori a 15€, mentre per importi inferiori si applica un costo standard di 3,50€.

Tutti gli articoli su Amazon Haul sono sottoposti ai consueti controlli Amazon, per garantire prodotti sicuri e conformi alle normative e alle policy aziendali. Anche i resi sono semplici e gratuiti: è possibile restituire un articolo entro 15 giorni dalla consegna e, nella maggior parte dei casi, non serve occuparsi di scatole o etichette perché sarà il punto di ritiro scelto a gestire imballaggio, etichettatura e spedizione.