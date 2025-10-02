▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Amazon dichiara guerra a Temu con Haul: migliaia di prodotti a 20 euro o meno

Debutta in Italia in versione beta Haul, il nuovo servizio Amazon che permette ai clienti di acquistare prodotti al massimo a 20 euro, la maggior parte addirittura sotto i 10 euro.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 02/10/2025

Digital Life

Dopo il lancio negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania, ora Amazon Haul è disponibile anche in Italia: il servizio offre migliaia di prodotti a 20€ o meno, la maggior parte sotto i 10€ e alcuni a partire da soli 1€, per permettere ai clienti di fare acquisti a prezzi incredibili.

Amazon Haul è disponibile tramite la shopping app di Amazon e su desktop, e include migliaia di prodotti in diverse categorie, tra cui moda, casa, lifestyle e molto altro. Gli ordini effettuati su Amazon Haul arriveranno in due settimane o meno.

Sono inoltre previsti risparmi aggiuntivi: 5% sugli ordini Amazon Haul superiori a 30€ e 10% sugli ordini Amazon Haul oltre i 50€. La consegna è gratuita per ordini Amazon Haul pari o superiori a 15€, mentre per importi inferiori si applica un costo standard di 3,50€.

Tutti gli articoli su Amazon Haul sono sottoposti ai consueti controlli Amazon, per garantire prodotti sicuri e conformi alle normative e alle policy aziendali. Anche i resi sono semplici e gratuiti: è possibile restituire un articolo entro 15 giorni dalla consegna e, nella maggior parte dei casi, non serve occuparsi di scatole o etichette perché sarà il punto di ritiro scelto a gestire imballaggio, etichettatura e spedizione.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Parte da Roma il tour di Nonno Clicca Qui, per...
Digital Life
Un nuovo sito e-commerce per Mondadori Store
Digital Life
Qualcomm presenta i nuovi Snapdragon X2 Elite...
Digital Life
Woolkye: nasce l'app napoletana con l'ufficio...
Digital Life
Fastweb Digital Academy, al via un corso...
Digital Life
TheFork lancia la ricerca ristoranti potenziata...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.