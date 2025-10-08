Classifica streaming di settembre: "Ballerina” e “Mercoledí” in vetta

Anche questo mese JustWatch ha pubblicato la classifica mensile dei film e delle serie tv più gettonate in Italia a settembre 2025 nella quale sono indicati anche i cambiamenti di posizione rispetto al mese precedente.



In cima alla classifica di settembre troviamo “Ballerina”, che debutta direttamente in vetta. Ambientato cronologicamente tra John Wick 3 – Parabellum e John Wick 4, il film segue una giovane sicaria decisa a vendicare la morte del padre. Da bambina aveva assistito all’omicidio e l’unico indizio rimasto impresso nella sua memoria è il tatuaggio del killer, da cui prende il via una caccia serrata alla verità.

Al secondo posto sale “Il club dei delitti del giovedì”, che guadagna sette posizioni rispetto al mese scorso. Quattro amici settantenni, appassionati di cold case, si trovano improvvisamente coinvolti in un omicidio reale, in un mix originale di mistero, ironia e calore umano.

Debutta direttamente in terza posizione “Giurato numero 2”, il legal thriller di Clint Eastwood che esplora il peso della coscienza. Nicholas Hoult interpreta Justin Kemp, giornalista ed ex alcolista chiamato a far parte di una giuria in un processo per omicidio. Con Toni Collette e Kiefer Sutherland, il film mette in crisi verità, colpa e responsabilità in un dramma giudiziario ad alta tensione.

Quarto posto per “I Nuovi Avengers”, che sale di una posizione. Un gruppo di antieroi viene reclutato dal governo per una missione ad alto rischio tra azione, ironia e colpi di scena.

In quinta posizione troviamo “The Brutalist”, storia dell’architetto ungherese László Tóth, emigrato negli Stati Uniti nel 1947. Un lavoro commissionato da un cliente misterioso cambierà radicalmente la sua vita e quella della moglie nei trent’anni successivi.

Al sesto posto si piazza “La grande scommessa”, che racconta la crisi finanziaria del 2008 vista dagli investitori che l’avevano prevista. Michael Burry e altri protagonisti puntano centinaia di milioni contro il mercato, in una storia vera di coraggio e lungimiranza.

“Detachment – Il distacco” perde la vetta e scivola al settimo posto. Il dramma umano e intenso di Henry Barthes, supplente in una classe difficile, continua a emozionare con il suo racconto sulla cura reciproca e la possibilità di riscatto.

Ottava posizione per “La tomba delle lucciole”, capolavoro giapponese ambientato durante gli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale. Il quattordicenne Seita rivive la tragedia dei bombardamenti, la fame e la perdita, in una storia struggente illuminata dai flebili bagliori delle lucciole.

Al nono posto entra “As bestas – La terra della discordia”, in cui una coppia francese, Antoine e Olga, si oppone alla costruzione di una turbina eolica nel loro villaggio galiziano, scatenando conflitti sempre più intensi con i vicini.

Chiude la top 10 “Lilo & Stitch”, remake live-action in cui la vita solitaria della giovane Lilo alle Hawaii cambia radicalmente quando incontra l’alieno Stitch. Grazie a questa amicizia, Lilo imparerà a migliorare la propria situazione, mentre qualcuno è sulle tracce di Stitch.