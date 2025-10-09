▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Bitdefender: la truffa WhatsApp “Vota per mio figlio” sta dilagando in tutta Europa

I criminali informatici fanno leva su fiducia, senso d’urgenza e manipolazione delle emozioni, invece che sul malware, per diffondere e trarre profitto dalla truffa.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 13/10/2025

Digital Life

Bitdefender ha pubblicato una nuova ricerca su una truffa tramite WhatsApp che si sta diffondendo rapidamente in Europa e che sfrutta l'empatia per violare gli account degli utenti. Con la scusa di un concorso denominato “Vota per mio figlio”, i criminali informatici inviano messaggi da account compromessi, invitando amici e familiari a votare per un bambino in una gara online.

Le vittime, credendo che il messaggio provenga da qualcuno dei propri contatti, vengono indotte con l'inganno a inserire il proprio numero di telefono e il codice di verifica WhatsApp su un sito web controllato dai criminali informatici. In questo modo gli hacker possono accedere immediatamente agli account degli utenti, che poi utilizzano per diffondere la truffa e sottrarre denaro alle nuove vittime.

Questa campagna è ancora attiva e Bitdefender invita pertanto a presentare la massima attenzione.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Kaspersky: scoperta una nuova truffa via e-mail...
Digital Life
Jabra: nuove certificazioni Zoom per supportare...
Digital Life
OnlyFans: fatturato da 7 miliardi, ma il...
Digital Life
Classifica streaming di settembre: "Ballerina”...
Digital Life
NordVPN lancia una funzione di avviso per...
Digital Life
Il 23 ottobre la nuova edizione di Cloud...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.