Bitdefender: la truffa WhatsApp “Vota per mio figlio” sta dilagando in tutta Europa

Bitdefender ha pubblicato una nuova ricerca su una truffa tramite WhatsApp che si sta diffondendo rapidamente in Europa e che sfrutta l'empatia per violare gli account degli utenti. Con la scusa di un concorso denominato “Vota per mio figlio”, i criminali informatici inviano messaggi da account compromessi, invitando amici e familiari a votare per un bambino in una gara online.

Le vittime, credendo che il messaggio provenga da qualcuno dei propri contatti, vengono indotte con l'inganno a inserire il proprio numero di telefono e il codice di verifica WhatsApp su un sito web controllato dai criminali informatici. In questo modo gli hacker possono accedere immediatamente agli account degli utenti, che poi utilizzano per diffondere la truffa e sottrarre denaro alle nuove vittime.

Questa campagna è ancora attiva e Bitdefender invita pertanto a presentare la massima attenzione.