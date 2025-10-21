Bookbot anche in Italia: in fase di test, già venduti 18.000 libri usati

Bookbot, azienda di e-commerce specializzata in libri usati e in rapida crescita, entra nel mercato italiano, un anno dopo aver chiuso un round di finanziamento pari a 4 milioni di euro a supporto della propria espansione.

Bookbot è stata fondata nel 2019 a Praga, in Repubblica Ceca dai fratelli Dominik e David Gazdoš che hanno combinato le proprie esperienze, competenze e passioni: Dominik - dopo essere stato espulso da scuola tre volte e aver gestito una libreria di antiquariato per cinque anni - ha avuto l’idea di business, mentre David ha sviluppato personalmente l'intera piattaforma di vendita, il sistema di inventario e la contabilità.

Bookbot non solo è cresciuta rapidamente in patria ma ha esteso il suo business in Slovacchia, Germania e Austria. Con l’Italia, il suo portafoglio si arricchisce di un mercato del libro davvero significativo per dimensione e prestigio culturale. Recentemente, Bookbot ha fatto il proprio ingresso anche in Francia, Spagna, Paesi Bassi e Belgio.

Bookbot permette ai privati la rivendita di libri usati - di molti tipi, anche specializzati o di nicchia - in un modo realmente facile e comodo. A chi vende, infatti, basta:

● Scattare e inviare a Bookbot una foto con tutti i dorsi dei libri da vendere: Bookbot comunicherà se i titoli proposti sono stati accettati

● Programmare il ritiro gratuito dei propri libri a domicilio: le operazioni successive - valutazione, messa in vendita, ricerca di acquirenti, imballaggio, spedizione e fatturazione - sono a carico di Bookbot

● Ricevere automaticamente, per ogni libro venduto, una commissione – il 60% del prezzo di vendita, meno 1,99 € di spese – accreditata sul proprio conto Bookbot

● Scegliere se utilizzare l’importo per nuovi acquisti sulla piattaforma o trasferirlo su conto bancario

Parallelamente, gli acquirenti possono avere un’idea precisa e concreta dello stato dei libri in vendita sulla piattaforma: a distinguere Bookbot sul mercato, infatti, è anche la pubblicazione delle immagini reali dei singoli volumi per consentire all’utente una percezione chiara degli eventuali segni d’usura.

Con questo modello di rivendita, la seconda vita dei libri diventa semplice, conveniente e sostenibile: nei mesi scorsi, Bookbot ha testato il mercato italiano totalizzando vendite pari a oltre 18.000 libri.