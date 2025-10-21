UniCredit offre l'accesso diretto a Mastercard Click to Pay tramite app

Ora tutti i clienti di UniCredit e buddy hanno la possibilità di registrarsi a Click to Pay, la soluzione di check-out online di Mastercard. UniCredit è infatti la prima grande banca commerciale ad aver reso la registrazione a Click to Pay disponibile direttamente attraverso l’app della banca – per un’esperienza di acquisto online sempre più fluida, rapida e sicura.

Grazie a Mastercard e a Click to Pay, i clienti di UniCredit e buddy non dovranno più inserire i dati della propria carta di pagamento (PAN, scadenza e CVV) per effettuare acquisti online.

Questo grazie alla tokenizzazione, tecnologia che alimenta la soluzione sostituendo il numero della carta di pagamento con un token sicuro, riducendo così il rischio di frodi e migliorando il tasso di approvazione delle transazioni.

Basterà abilitare la carta a Click to Pay direttamente dall'app della banca con pochi semplici passaggi e in fase di checkout online, laddove è presente il logo Click to Pay, il sistema procederà automaticamente al riconoscimento del cliente facilitando la selezione della carta precedentemente abilitata e garantendo una gestione fluida e sicura dell'acquisto.

Con quasila metà delle transazioni globali su circuito Mastercard già tokenizzatein Europa, Click to Pay si inserisce all’interno di un più ampio percorso evolutivo e tecnologico che UniCredit e Mastercard stanno portando avanti al fine di creare una user experience sempre più rapida e semplificata per i propri clienti, garantendo al contempo la massima sicurezza nei pagamenti online.