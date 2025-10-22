ChatGPT a gennaio non sarà più disponibile su WhatsApp

A partire dal 15 gennaio 2026, a seguito di un cambiamento delle politiche e dei termini di WhatsApp, ChatGPT non sarà più disponibile su WhatsApp.

OpenAI ha comunicato si essere già al lavoro per rendere la transizione il più semplice possibile per tutti gli utenti.

Sarà possibile continuare le conversazioni su ChatGPT - disponibile su iOS, Android, web e ChatGPT Atlas - dove trovare anche funzionalità aggiuntive come conversazioni vocali, ricerche approfondite e caricamento di file.