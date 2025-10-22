▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
ChatGPT a gennaio non sarà più disponibile su WhatsApp

ChatGPT continuerà ad essere disponibile su iOS, Android, web e ChatGPT Atlas.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 22/10/2025

Digital Life

A partire dal 15 gennaio 2026, a seguito di un cambiamento delle politiche e dei termini di WhatsApp, ChatGPT non sarà più disponibile su WhatsApp.

OpenAI ha comunicato si essere già al lavoro per rendere la transizione il più semplice possibile per tutti gli utenti.

Sarà possibile continuare le conversazioni su ChatGPT - disponibile su iOS, Android, web e ChatGPT Atlas - dove trovare anche funzionalità aggiuntive come conversazioni vocali, ricerche approfondite e caricamento di file.



